«Это не чемпионат мира, а катастрофа!» — Мехди Тореми обрушился с критикой на ФИФА

На полях ЧМ-2026, проходящего за океаном, начались не только голы и напряженные сражения, но и крупные скандалы. Ничья 1:1 со сборной Египта в Сиэтле позволила национальной команде Ирана сохранить надежды на плей-офф, однако после матча гнев капитана команды Мехди Торемивыявил серьезные недостатки турнира.

Как сообщает известное издание Даилй Маил иранский нападающий подверг жесткой критике оргкомитет и руководство ФИФА из-за ужасных логистических проблем (переезды и размещение) и равнодушия организаторов.

Гневная цитата Мехди Тореми:

«Мы жаловались на это с самого начала. Это катастрофа, а не чемпионат мира. Настоящая катастрофа! Мы профессиональные игроки на профессиональном турнире, это неправильно, это несправедливо. Если ФИФА считает это справедливым — что ж, дело их. Кто хочет нам помочь? Никто не помогает. Никто! Кто должен нести ответственность за наши проблемы? ФИФА? Не знаю. США? Не знаю — назовите мне хоть одно имя. Джанни Инфантино после первой игры заходил в нашу раздевалку и обещал решить все проблемы, но на деле ФИФА ничего не сделала!»

Каковы шансы Ирана на плей-офф?

Если вернуться к ситуации на поле, судьба персов еще не определена окончательно. Команда сейчас находится в режиме ожидания:

Текущая ситуация: Иран завершил групповой этап с 3 очками и занял третье место в своей группе.

Задача: Теперь им нужно войти в число 8 лучших команд, занявших третьи места, чтобы получить путевку в 1/16 финала (плей-офф).

Следующий шаг: Игроки в своих отелях внимательно следят за тем, как завершатся матчи в остальных группах.

На этом чемпионате мира, который принимают три крупных государства (США, Канада и Мексика), необходимость перелетов из одного города в другой действительно испытывает терпение многих футболистов. Как вы считаете, претензии Тореми обоснованы или это просто эмоции?