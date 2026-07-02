Наказаны те, кто потребовал 13 тысяч долларов за услугу стоимостью 600 долларов

·0·Общество
Наказаны те, кто потребовал 13 тысяч долларов за услугу стоимостью 600 долларов

14 человек, работавших на рынке автозапчастей «Фарход» в Ташкенте, были признаны виновными в вымогательстве. Их обвинили в том, что они запугивали клиентов, устанавливали на автомобили незарегистрированные запчасти, а затем требовали за это крупные суммы денег.

В материалах дела отмечается, что обвиняемые запрашивали суммы, значительно превышающие реальную стоимость услуг. В частности, зафиксирован случай, когда за услугу стоимостью 600 долларов потребовали 13 тысяч долларов.

По этим преступлениям, совершенным на рынке автозапчастей в Учтепинском районе, суд признал виновными всех 14 человек. Им были назначены сроки лишения свободы от 3 до 6 лет.

Часть осужденных, имевших предыдущие судимости, будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные направлены в колонии общего режима.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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