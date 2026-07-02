Наказаны те, кто потребовал 13 тысяч долларов за услугу стоимостью 600 долларов

14 человек, работавших на рынке автозапчастей «Фарход» в Ташкенте, были признаны виновными в вымогательстве. Их обвинили в том, что они запугивали клиентов, устанавливали на автомобили незарегистрированные запчасти, а затем требовали за это крупные суммы денег.

В материалах дела отмечается, что обвиняемые запрашивали суммы, значительно превышающие реальную стоимость услуг. В частности, зафиксирован случай, когда за услугу стоимостью 600 долларов потребовали 13 тысяч долларов.

По этим преступлениям, совершенным на рынке автозапчастей в Учтепинском районе, суд признал виновными всех 14 человек. Им были назначены сроки лишения свободы от 3 до 6 лет.

Часть осужденных, имевших предыдущие судимости, будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные направлены в колонии общего режима.