Чемпионат мира сделал Узбекистан еще более узнаваемым в мире

Участие национальной сборной Узбекистана в чемпионате мира оказало огромное влияние не только на спортивную арену, но и на международный имидж и туристическую привлекательность страны.

Во время мундиаля интерес к Узбекистану резко возрос, а название страны миллионы раз упоминалось в мировом информационном пространстве.

Поисковые запросы выросли на 450 процентов

Согласно данным Google Trends, во время чемпионата мира количество интернет-запросов об Узбекистане увеличилось на 450 процентов.

Этот показатель свидетельствует о том, что историческое участие национальной сборной привлекло внимание международной аудитории к нашей стране.

Опубликованы миллионы материалов

В международном информационном пространстве было опубликовано более 3 миллионов материалов об Узбекистане и участии национальной сборной в мундиале.

Кроме того, в зарубежных средствах массовой информации, на YouTube и в социальных сетях было размещено более 3,4 миллиона постов и видеоматериалов, посвященных Узбекистану.

Возрос интерес к слову «Uzbekistan»

Во время чемпионата мира наблюдался значительный рост поисковых запросов, связанных с названием страны.

В частности:

поисковые запросы по слову «Uzbekistan» выросли на 40 процентов;

запросы по теме «Tourism to Uzbekistan» увеличились на 10 процентов;

запрос «Travel Uzbekistan» достиг максимальных 100 баллов по шкале Google Trends.

Узбекистан в центре внимания мировых СМИ

Материалы о нашей стране широко освещались в ведущих мировых средствах массовой информации.

Мундиаль послужил инструментом для представления Узбекистана широкой аудитории не только как футбольной страны, но и как государства с богатой историей, культурой и туристическим потенциалом.

Большой эффект исторического участия

Участие Узбекистана в чемпионате мира, помимо спортивных результатов, стало важным достижением для бренда страны.

Миллионы людей искали информацию об Узбекистане, проявляли интерес к его городам, культуре и туристическим возможностям. Это может создать новые перспективы для развития туризма и укрепления международного авторитета страны в будущем.