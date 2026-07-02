Чемпионат мира сделал Узбекистан еще более узнаваемым в мире
Участие национальной сборной Узбекистана в чемпионате мира оказало огромное влияние не только на спортивную арену, но и на международный имидж и туристическую привлекательность страны.
Во время мундиаля интерес к Узбекистану резко возрос, а название страны миллионы раз упоминалось в мировом информационном пространстве.
Поисковые запросы выросли на 450 процентов
Согласно данным Google Trends, во время чемпионата мира количество интернет-запросов об Узбекистане увеличилось на 450 процентов.
Этот показатель свидетельствует о том, что историческое участие национальной сборной привлекло внимание международной аудитории к нашей стране.
Опубликованы миллионы материалов
В международном информационном пространстве было опубликовано более 3 миллионов материалов об Узбекистане и участии национальной сборной в мундиале.
Кроме того, в зарубежных средствах массовой информации, на YouTube и в социальных сетях было размещено более 3,4 миллиона постов и видеоматериалов, посвященных Узбекистану.
Возрос интерес к слову «Uzbekistan»
Во время чемпионата мира наблюдался значительный рост поисковых запросов, связанных с названием страны.
В частности:
поисковые запросы по слову «Uzbekistan» выросли на 40 процентов;
запросы по теме «Tourism to Uzbekistan» увеличились на 10 процентов;
запрос «Travel Uzbekistan» достиг максимальных 100 баллов по шкале Google Trends.
Узбекистан в центре внимания мировых СМИ
Материалы о нашей стране широко освещались в ведущих мировых средствах массовой информации.
Мундиаль послужил инструментом для представления Узбекистана широкой аудитории не только как футбольной страны, но и как государства с богатой историей, культурой и туристическим потенциалом.
Большой эффект исторического участия
Участие Узбекистана в чемпионате мира, помимо спортивных результатов, стало важным достижением для бренда страны.
Миллионы людей искали информацию об Узбекистане, проявляли интерес к его городам, культуре и туристическим возможностям. Это может создать новые перспективы для развития туризма и укрепления международного авторитета страны в будущем.
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