Opta назвала Аргентину явным фаворитом в матче против Египта

·0·Спорт
Opta назвала Аргентину явным фаворитом в матче против Египта

Суперкомпьютер Opta Analyst рассчитал вероятные исходы матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта.

Согласно анализу, шансы действующих чемпионов мира на победу в основное время оцениваются почти в шесть раз выше, чем у соперника.

Аргентине дают 69,6 процента шансов

По расчетам Opta, вероятность победы сборной Аргентины в течение 90 минут составляет 69,6 процента.

Этот показатель делает южноамериканцев явными фаворитами встречи.

Шансы Египта — 11,5 процента

Вероятность победы сборной Египта в основное время оценивается в 11,5 процента.

Тем не менее, Египет, выбивший Австралию в серии пенальти, уже доказал, что способен на неожиданные результаты в матчах плей-офф.

Есть вероятность дополнительного времени

Вероятность того, что основное время матча завершится вничью и игра перейдет в дополнительные таймы или серию пенальти, составляет 18,9 процента.

Прогнозы Opta выглядят следующим образом:

  • Победа Аргентины — 69,6 процента;

  • Победа Египта — 11,5 процента;

  • Ничья и дополнительное время — 18,9 процента.

Аргентина показала максимальный результат в группе

Аргентина набрала 9 очков в трех матчах группы J и вышла в плей-офф с первого места.

В 1/16 финала команда под руководством Лионеля Месси обыграла Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2.

Египет прошел дальше через серию пенальти

Египет завершил групповой этап в группе G на втором месте с 5 очками.

В 1/16 финала представители Африки сыграли вничью 1:1 с Австралией в основное и дополнительное время, а в серии пенальти одержали победу со счетом 4:2.

Цифры на стороне Аргентины. Однако в плей-офф статус фаворита работает только до начала игры.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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