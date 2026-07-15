Магия Лионеля Месси: Микаэль Сильвестр предупредил сборную Англии об опасности

·4·Спорт
Магия Лионеля Месси: Микаэль Сильвестр предупредил сборную Англии об опасности

В преддверии полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины внимание футбольного мира вновь приковано к личности Лионеля Месси. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Микаэль Сильвестр обратился к подопечным Томаса Тухеля, дав советы о том, как остановить этого легендарного нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению Сильвестра, сборная Англии не уступает Аргентине по подбору игроков и обладает достаточным потенциалом для победы. Однако для этого им необходимо нейтрализовать неожиданную угрозу, исходящую от 39-летнего Лионеля Месси. Бывший защитник подчеркивает, что кажущаяся пассивность Месси на поле — это на самом деле тактический ход, призванный усыпить бдительность соперника.

«Невидимая» угроза на поле

Опираясь на свой опыт выступлений в Лиге чемпионов, Микаэль Сильвестр отметил, что Лионель Месси наиболее опасен именно тогда, когда кажется, что он просто прогуливается по полю. «Когда он просто ходит по полю, он готовит свой очередной магический трюк. Он анализирует игру и планирует, когда нанести удар», — говорит Сильвестр в подкасте Кулд It Бе Коминг Хоме.

Согласно данным, по ходу этого турнира Лионель Месси преодолел почти 47 процентов своей дистанции пешком. Хотя у многих этот показатель может создать впечатление снижения его физических кондиций, на самом деле это осознанный выбор для экономии энергии и демонстрации взрывной скорости в решающие моменты. Именно этот стиль позволяет ему конкурировать с Килианом Мбаппе в гонке бомбардиров.

Коммуникация в защите — залог успеха

Сильвестр рекомендует защитникам сборной Англии не использовать персональную опеку (ман-маркинг) против Лионеля Месси, а сохранять командную бдительность. По его словам, постоянная коммуникация между линией обороны и полузащитниками имеет решающее значение. Лионель Месси обладает непревзойденным мастерством внезапно «исчезать из поля зрения» защитников и находить свободные зоны.

«Я играл против него. В определенные моменты он просто исчезает, и вы забываете о нем. Поэтому защитная линия должна общаться друг с другом больше, чем когда-либо. Вы должны постоянно напоминать друг другу, что он может появиться за вашим правым или левым плечом», — добавил бывший футболист.

Для сборной Англии этот полуфинал — не только путевка в финал, но и шанс одержать победу над историческим соперником. Тактика Томаса Тухеля будет зависеть от того, насколько удастся сдержать резкие рывки Лионеля Месси на дистанции 5-6 метров и его неожиданные передачи. Ожидается, что этот матч, который пройдет в Атланте, станет настоящим праздником для футбольных болельщиков по всему миру.

Лионель МессиАнглияАргентинаЧемпионат мираМикаэль Сильвестр
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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