Дэвид Бекхэм возвращается в виртуальный мир: легендарный футболист стал героем Фортните

·34·Спорт
Дэвид Бекхэм возвращается в виртуальный мир: легендарный футболист стал героем Фортните

Живая легенда футбольного мира, бывший капитан сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм сделал смелый шаг в мир современных технологий и игровой индустрии. Разработчики всемирно известной видеоигры Фортните объявили, что в ближайшее время добавят образ легендарного полузащитника на свои платформы. Это стало неожиданной и захватывающей новостью не только для геймеров, но и для поклонников игры миллионов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Дэвид Бекхэм подтвердил на своей официальной странице в Instagram, что лично работает над этим проектом. Как сообщает издание Goal.com, лучший футболист Европы 1999 года принимает непосредственное участие в процессе создания своего цифрового аватара. «Работаю над своим новым героем Фортните. Скоро будет готов», — прокомментировал звезда, ставший шестикратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и победителем Лиги чемпионов.

Два образа и историческое наследие

Согласно внутриигровой информации, пользователям будут представлены два варианта внешности (скина) Бекхэма. Первый — в символической футболке сборной Англии под номером 7, а второй — в классическом костюме, в котором фанаты привыкли видеть его на трибунах крупных турниров в последние годы. Это разнообразие отражает авторитет футболиста как в спорте, так и в мире моды.

Появление Бекхэма в мире Фортните не случайно. Эта платформа уже стала огромным виртуальным пространством, включающим таких современных звезд футбола, как Лионель Месси и Гарри Кейн, а также представителей искусства, например, Леди Гагу. Дэвид Бекхэм же придает этому списку особый статус благодаря своей яркой карьере в таких клубах, как «Реал Мадрид», «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Для многих футбольных болельщиков в Узбекистане имя Бекхэма — это не просто воспоминание о прошлом, а школа мастерства, связанная с точными передачами и штрафными ударами. Его дебют в виртуальном мире, несомненно, повысит интерес к истории футбола среди молодого поколения. Через игру молодежь получит возможность ближе познакомиться с наследием легендарного «седьмого номера».

В настоящее время компания Эпик Гамес и команда футболиста работают над финальным дизайном. Появление Бекхэма в игре — это не только коммерческий проект, но и яркий пример интеграции спорта и цифровых развлечений. Вскоре миллионы игроков по всему миру смогут играть или сражаться на поле в роли легендарного английского полузащитника.

Дэвид БекхэмFortniteМанчестер ЮнайтедКиберспортФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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