Корпорация Intel, стремящаяся вернуть лидерство на рынке полупроводников, добивается лучших, чем ожидалось, результатов в своем передовом техпроцессе 18А. Согласно последним данным, компания решила кардинально изменить стратегию производства будущих процессоров Nova Лаке. Это важный шаг для Intel на пути к технологической независимости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно первоначальным планам, Intel намеревалась производить около 60-70% чипов серии Nova Лаке на аутсорсинге, то есть на заводах тайваньской TSMC по 2-нм техпроцессу. Однако, как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на внутренние документы компании, показатель выхода годных кристаллов (йиелд рате) при использовании техпроцесса 18А значительно улучшился.

Благодаря новым показателям Intel теперь планирует производить 80-90% процессоров Nova Лаке на собственных мощностях. Это позволит не только снизить производственные затраты, но и максимально эффективно использовать ресурсы заводов компании. Сообщается, что все технические проблемы, с которыми компания сталкивалась в последние месяцы, были устранены.

Стабилизация технологического процесса

Специалистам Intel удалось повысить уровень выхода годных кристаллов в результате работы над техпроцессом 18А. Этот показатель напрямую влияет на себестоимость процессоров и повышает конкурентоспособность продукции Intel на рынке. В настоящее время данная технология служит основой для процессоров Panther Lake, а также таких проектов, как Вилдкат Лаке и Старфире.

Для пользователей на рынке Узбекистана эта новость может означать, что в будущем цены на ноутбуки и компьютеры с процессорами Intel станут более стабильными. Снижение зависимости от внешних производителей уменьшает риск сбоев в цепочках поставок. Восстанавливая свои производственные мощности, Intel стремится дать достойный ответ таким конкурентам, как NVIDIA и AMD.

Ожидается, что архитектура Nova Лаке станет одной из самых эффективных и энергосберегающих платформ в истории Intel. Если компании удастся наладить высококачественное производство на собственных заводах, это может изменить расстановку сил во всей полупроводниковой индустрии. Несмотря на то, что TSMC сейчас лидирует на мировом рынке, Intel готовится нарушить этот статус-кво с помощью своей технологии 18А.