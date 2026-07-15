Илон Маск пообещал удалить все данные пользователей из-за утечки конфиденциальной информации

Компания xAI, основанная Илоном Маском, объявила о принятии экстренных мер после серьезного скандала, связанного с несанкционированной загрузкой личного кода и конфиденциальных данных пользователей на сервер через инструмент Grok Буилд КЛИ. Глава компании сообщил, что в целях безопасности все ранее загруженные данные пользователей будут полностью удалены. Это решение было принято после того, как выяснилось, что инструмент AI тайно отправлял всю историю проектов на серверы компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Проблема была выявлена специалистом по кибербезопасности под псевдонимом Кереблаб. Проанализировав сетевой трафик версии Grok Буилд 0.2.93, он доказал, что программа отправляла в облачное хранилище Google Cloud не только файлы, относящиеся к запросу, но и целые Гит-репозитории вместе с историей изменений. Исследователь стал свидетелем того, как при отправке простого запроса в проекте объемом 12 GB система загрузила на сервер 5,1 GB данных.

Секретные ключи и СШ-пароли под угрозой

Самое опасное заключается в том, что Grok Буилд КЛИ отправлял не только код, но и секретные ключи, хранящиеся в файлах .енв внутри проекта, без какой-либо маскировки. Другие пользователи отмечают, что в некоторых случаях программа передавала на сервер даже СШ-ключи и базы данных менеджеров паролей из домашнего каталога на компьютере пользователя. Это создает прямую угрозу цифровой безопасности пользователей.

По данным иксбт.ком, отключение функции «Импрове те модел» (Улучшение модели) в настройках xAI также не останавливало передачу данных. Выяснилось, что эта кнопка лишь запрещала использование данных для обучения модели, но информация все равно продолжала отправляться на серверы компании. При этом Grok Буилд позиционировался как инструмент, работающий преимущественно в локальном режиме.

После того как скандал стал публичным, xAI решила проблему тайно на стороне сервера, не выпуская новую версию. При повторной проверке исследователь обнаружил, что сервер начал отправлять клиенту специальные команды, запрещающие загрузку данных. Несмотря на это, компания не дала официальных разъяснений по поводу случившегося и долгое время хранила молчание о судьбе собранных данных.

Реакция Илона Маска и меры безопасности

Ситуацию прокомментировал лично Илон Маск, подтвердив, что в качестве меры предосторожности все ранее загруженные данные будут удалены. Он также призвал пользователей добровольно продолжать делиться данными для настройки сервиса и исправления ошибок. По словам Маска, это необходимо для повышения качества продукта.

Компания заявила, что для корпоративных клиентов доступен режим Зеро Дата Ретентион (ЗДР), при котором их данные не сохраняются. Обычным пользователям было рекомендовано удалять данные через команду /привакй. Однако эксперты подчеркивают, что проблема была связана не с настройками пользователя, а с необоснованным сбором избыточного объема данных программой.

Этот инцидент еще раз показал важность осторожности при работе с инструментами AI. Специалисты советуют разработчикам постоянно контролировать сетевую активность сторонних инструментов, прежде чем доверять им свой код и конфиденциальные данные.