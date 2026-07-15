Мечты сборной Франции о завоевании очередного титула чемпиона мира завершились на стадии полуфинала. Подопечные Дидье Дешама уступили Испании со счетом 0:2, лишившись возможности выйти в финал в третий раз подряд. Это поражение стало настоящим ударом не только для команды, но и для многих её звезд. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Тот факт, что за первые 80 минут игры Франция не нанесла ни одного удара в створ ворот, наглядно продемонстрировал проблемы команды в атакующей линии. По данным издания Goal.com, такие звезды мирового уровня, как Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Усман Дембеле, были полностью нейтрализованы защитниками сборной Испании. На протяжении всей встречи «трехцветные» не могли найти свою игру и оказались бессильны перед организованными действиями соперника.

В середине первого тайма ошибка защитника Люки Диня изменила ход матча. Он нарушил правила в своей штрафной площади против Ламина Ямаля, и назначенный судьей пенальти реализовал Микель Оярсабаль, открыв счет. Для Франции это был первый случай в турнире, когда команда оказалась в роли догоняющей.

Превосходство Испании и беспомощность Франции

Во втором тайме ситуация не изменилась в лучшую сторону. Сборная Испании была готова отразить любую атаку. Трио Дани Ольмо, Ламина Ямаля и Оярсабаля постоянно держало оборону Франции в напряжении. Ближе к 60-й минуте Испания забила второй гол, закрепив победу. После передачи Дани Ольмо ворота поразил Педро Порро.

Это поражение может положить конец долгой и успешной карьере Дидье Дешама в сборной. Тренер не смог вывести свою команду в финал в третий раз подряд, что стало большим разочарованием для французской футбольной общественности. Главная звезда команды Килиан Мбаппе также не показал ожидаемой игры и не смог спасти свою сборную в сложной ситуации.

Для узбекистанских футбольных болельщиков этот результат также стал неожиданным, поскольку многие считали Францию главным фаворитом турнира. Испания же под руководством Луиса де ла Фуэнте своей достойной игрой завоевала путевку в финал. Теперь «Красная фурия» выйдет на поле в решающем матче за мировое первенство.