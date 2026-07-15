Samsung снова захватила лидерство на мировом рынке смартфонов

·43·Технологии
Samsung снова захватила лидерство на мировом рынке смартфонов

Южнокорейская корпорация Samsung по итогам второго квартала 2026 года вновь поднялась на первое место на мировом рынке смартфонов. Компания Apple, лидировавшая в рейтинге несколько месяцев назад, на этот раз была вынуждена уступить свое место главному конкуренту. Новый отчет аналитической компании Кунтерпоинт Ресеарч показывает, что расстановка сил в мире технологий значительно изменилась. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Согласно данным исследования, доля Samsung на мировом рынке достигла 24 процентов, что является лучшим показателем среди всех производителей смартфонов. Основным драйвером этого роста аналитики называют линейку флагманов Galaxy S26, представленную в марте. В частности, модель Galaxy S26 Ultra стала самым популярным устройством среди покупателей.

Рекорды Apple и проблемы рынка

Хотя Apple и уступила первенство, компания продолжает расти в абсолютных показателях. Купертиновский гигант увеличил объем поставок смартфонов на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и зафиксировал свой квартальный рекорд — 20-процентную долю рынка. Модель iPhone 17 сохранила статус самого продаваемого смартфона в мире.

Однако росту Apple помешал ряд факторов. В частности, негативное влияние на результаты компании оказали проблемы с поставками чипов памяти, снижение спроса на старые поколения устройств iPhone, а также замедление на рынке Китая. Специалисты Кунтерпоинт связывают смену лидеров и с глобальной нехваткой памяти.

В результате стремительного развития индустрии AI резко вырос спрос на чипы оперативной памяти (RAM). Это привело к дефициту комплектующих по всему миру. Производители были вынуждены направлять имеющиеся ресурсы только на новейшие и дорогие модели, что привело к росту цен на смартфоны и охлаждению общего спроса.

Стратегическое преимущество Samsung

В этой ситуации Samsung заняла более выгодную позицию благодаря наличию собственных мощностей по производству чипов памяти. Несмотря на повышение цен на ряд моделей в начале года, компания оставила цену на Galaxy S26 Ultra без изменений. Именно стабильность цен стала одним из важных факторов, обеспечивших успешные продажи этого флагмана.

Тем не менее, лидерство Samsung может оказаться временным. Аналитики прогнозируют, что во второй половине года, особенно осенью, конкуренция усилится. По традиции, осенью Apple представит новое поколение смартфонов iPhone 18, что может вновь изменить баланс рынка.

В целом, ожидается, что 2026 год будет сложным для всей индустрии смартфонов. Из-за ограничений в цепочках поставок комплектующих и роста цен объем поставок смартфонов на мировом рынке может сократиться примерно на 14 процентов. Это потребует от производителей еще более гибких и агрессивных маркетинговых стратегий.

SamsungAppleСмартфоныGalaxy S26iPhone 17
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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