Основатель Hinge отказался от приложений для знакомств и создал новый АИ-сервис

·34·Технологии
Основатель Hinge отказался от приложений для знакомств и создал новый АИ-сервис

Основатель платформы Hinge Джастин Маклеод представил проект под названием Овертоне, призванный совершить революцию в мире цифровых знакомств. Для развития этого стартапа ему уже удалось привлечь 18 миллионов долларов инвестиций. Основная цель проекта — избавить пользователей от утомительных «свайпов» и бесконечных списков профилей в традиционных приложениях для знакомств. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Примечательно, что в финансировании нового проекта принимают участие холдинг Match Group, владеющий такими популярными приложениями, как Tinder и OkCupid, а также венчурные фонды ФирстМарк Капитал и Паке Капитал. После ухода с поста генерального директора Hinge в прошлом году Джастин Маклеод начал работать над принципиально иным подходом к решению проблем в индустрии знакомств.

Овертоне: не приложение для знакомств, а персональный помощник

В своем блоге Маклеод подчеркнул, что Овертоне — это не приложение для знакомств в традиционном понимании. По его словам, на этой платформе не будет профилей, сводящих людей к простой статистике, цитатам и фотографиям. Сервис опирается на голосовое общение и возможности AI, организуя для пользователей высококачественные и отобранные знакомства.

Результаты исследования, проведенного Форбес Хеалт в 2024 году, показывают, что 78 процентов пользователей приложений для знакомств испытывают эмоциональное выгорание. Несмотря на то, что люди проводят в приложениях в среднем 51 минуту в день, это редко приводит к значимым отношениям. Овертоне нацелен именно на решение этой проблемы, фокусируясь не на количестве, а на качестве.

Согласно данным иксбт.ком, платформа с помощью AI глубоко изучает каждого человека, слушая их голос и уникальные истории. Затем система, опираясь на психологию отношений, подбирает наиболее подходящих кандидатов и прозрачно объясняет, почему именно этот человек вам подходит. Этот процесс освобождает пользователя от необходимости просматривать сотни профилей.

Эксперты и планы на будущее

Для обеспечения успеха проекта в его совет директоров были привлечены такие специалисты, как известный эксперт по отношениям Эстер Перель, руководитель Match Group Спенсер Раскофф и консультант по лидерству Диана Чепмен. Это свидетельствует о том, что Овертоне — не просто технологическая разработка, а серьезный проект с психологической базой.

В настоящее время другие новые приложения, такие как Дитто и Дате Дроп, также тестируют методы подбора пар с помощью AI. Однако опыт Маклеода и поддержка крупных инвесторов могут сделать Овертоне лидером рынка. Запуск сервиса в определенных регионах запланирован на конец этого года.

Естественно, что такие технологии будут интересны и пользователям из Узбекистана. Ведь культура цифровых знакомств развивается и на местном рынке, однако многие устали от поверхностного подхода в существующих приложениях. Ожидается, что голосовые помощники на базе AI в будущем помогут восстановить искреннее общение между людьми.

OvertoneИскусственный ИнтеллектHingeТехнологииПриложения Для Знакомств
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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