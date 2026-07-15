17-й день голодовки: известный активист призвал министра образования к отставке

Индийский общественный деятель и инженер Сонам Вангчук голодает в центре Дели уже 17 дней. Сообщается, что состояние его здоровья стремительно ухудшается. Активист требует отставки министра образования страны Дхармендры Прадхана. Об этом сообщает Те Индепендент.

Вангчук поддерживает молодежь, вышедшую на протесты после скандала с утечкой экзаменационных вопросов, который произошел в мае. Это событие затронуло миллионы студентов и усилило протестные настроения против правительства премьер-министра Нарендры Моди.

Акцию протеста организует Кокроач Джанта Партй (КДжП) — «Народная партия тараканов», основанная 30-летним Абхиджитом Дипке. Движение быстро стало популярным в Instagram, набрав 22 миллиона подписчиков за несколько дней.

59-летний Вангчук продолжает голодовку на площади Джантар-Мантар в Дели. По данным Reuters, он настолько ослаб, что с трудом может говорить. По заявлению КДжП, на 14 июля он потерял 8,5 килограммов веса. 13 июля один из участников акции потерял сознание и был госпитализирован.

Министр Дхармендра Прадхан и представители правительства пока не прокомментировали ситуацию.

Сонам Вангчук также известен как инженер, ставший прототипом героя популярного болливудского фильма. Лидеры оппозиции подчеркивают, что его жизнь находится в опасности, и призывают прекратить голодовку.

Еще одной причиной протестов стали безработица среди молодежи и нарушения при проведении экзаменов. После того как экзаменационные вопросы попали в интернет, вступительные экзамены в медицинские колледжи, в которых участвовали 2,3 миллиона абитуриентов, были отменены, а затем проведены повторно.