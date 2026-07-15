Как оценили игру футболистов в матче Франция — Испания?

В полуфинале чемпионата мира ФИФА 2026 Испания обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в финал. После матча были опубликованы оценки футболистов.

В составе Испании наивысшую оценку получил Марк Кукурелья — 7,6 балла. Педро Порро также был оценен в 7,6 балла. Ламин Ямаль получил 6,3 балла, Родри — 7,2, Пау Кубарси — 7,4 балла.

Оценки футболистов Испании:

• Унаи Симон — 7,3

• Марк Кукурелья — 7,6

• Эмерик Ляпорт — 6,9

• Пау Кубарси — 7,4

• Педро Порро — 7,6

• Фабиан Руис — 7,2

• Родри — 7,2

• Алекс Баэна — 6,1

• Дани Ольмо — 7,3

• Микель Оярсабаль — 6,7

• Ламин Ямаль — 6,3

Оценки испанцев, вышедших на замену:

• Ферран Торрес — 6,7

• Микель Мерино — 6,8

• Педри — 6,5

• Маркос Льоренте — оценка не указана

• Нико Уильямс — оценка не указана

В составе Франции наивысшую оценку получил Адриен Рабьо — 6,9 балла. Дембеле получил 6,5, Барколя и Олисе — по 6,4 балла.

Оценки футболистов Франции:

• Майк Меньян — 5,5

• Люка Динь — 5,4

• Брэдли Барколя — 6,4

• Адриен Рабьо — 6,9

• Вильям Салиба — 6,0

• Дайо Упамекано — 5,7

• Орельен Тчуамени — 6,6

• Жюль Кунде — 6,2

• Усман Дембеле — 6,5

• Майкл Олисе — 6,4

• Килиан Мбаппе — 5,7

Оценки французов, вышедших на замену:

• Мало Гюсто Лакруа — 6,6

• Ману Коне — 5,6

• Дезире Дуэ — 6,8

• Раян Шерки — 6,7

• Тео Эрнандес — 6,3

Согласно общим оценкам, у Испании высокие показатели продемонстрировали представители линии защиты и центральные полузащитники. У Франции лучшую оценку в команде получил Рабьо.