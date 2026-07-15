На обратной стороне Солнца обнаружены неожиданные для ученых изменения

·40·Мир
На обратной стороне Солнца обнаружены неожиданные для ученых изменения

Европейский космический аппарат Солар Орбитер впервые за долгое время смог пронаблюдать за процессами, происходящими на обратной стороне Солнца, невидимой с Земли. Полученные новые данные оказались неожиданными для ученых — гигантские активные области, за которыми внимательно следили в последние месяцы, начали стремительно терять свою активность. Об этом сообщает Тенгриневс.

Во время наблюдений аппарат Солар Орбитер находился на противоположной от Земли стороне Солнца, что позволило запечатлеть область, недоступную для земных телескопов. Именно на этой стороне до недавнего времени, в частности в конце июня, располагались области под номерами 4478 и 4479, считавшиеся одними из самых крупных и активных за последние годы.

Специалисты отмечают, что зона 4478, которую еще две недели назад оценивали как вторую по величине активную область за последнее десятилетие, к настоящему моменту значительно ослабла.

«Расположенная внизу зона 4478, которая две недели назад считалась второй по величине областью десятилетия, сильно ослабла. Хотя до ее возвращения в сторону Земли остается около недели, остается под вопросом, сохранится ли она к тому времени. Однако область 4479 пока сохраняет свою активность», — заявляют специалисты лаборатории.

Таким образом, одна из самых мощных активных областей на Солнце может полностью исчезнуть еще до того, как снова повернется к Земле. Исследователи отмечают, что в настоящее время на Солнце наблюдается необычайно спокойный период. Даже рентгеновские датчики аппарата Солар Орбитер не зафиксировали никакой заметной активности.

Почему ученые ожидали иных результатов?

Еще в мае специалисты обнаружили, что на обратной стороне Солнца появилась очень крупная активная область. Тогда ученые сравнили ее с аналогичной областью, наблюдаемой в 2024 году. Именно тот активный регион вызвал одну из самых сильных магнитных бурь на Земле за последние 20 лет.

Исследователи предполагали, что новая область также повернется к Земле в июне и станет источником мощных вспышек и магнитных бурь. Однако последние данные, переданные Солар Орбитер, не подтвердили эти ожидания. Наблюдения показали, что одна из крупнейших активных зон значительно ослабла, а общая активность Солнца остается на неожиданно низком уровне.

Специалисты продолжают следить за этими процессами. Они подчеркивают, что подобные изменения в солнечной активности имеют важное значение для прогнозирования космической погоды, которая может повлиять на Землю в будущем.

Solar OrbiterTengrinewsЕвропа
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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