Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

·26·Спорт
Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Испании одержала уверенную победу над Францией со счетом 2:0 в полуфинальном матче, прошедшем в Далласе, США, и обеспечила себе путевку в финал чемпионата мира 2026 года. Действующие чемпионы Европы доминировали на протяжении всей игры и в очередной раз доказали свой статус фаворитов. Об этом сообщает Goal.com.

Испания взяла игру под свой контроль уже в первом тайме. После того как Люка Динь сбил Ламина Ямаля в штрафной площади, судья назначил пенальти. Микель Оярсабаль хладнокровно реализовал 11-метровый удар и открыл счет. Как отмечает издание Goal.com, Испания могла увеличить преимущество еще до перерыва, однако удар Фабиана Руиса был заблокирован защитниками.

Мастерство Родри и Педро Порро

Во втором тайме Испания не сбавила обороты. После великолепной комбинации между Педро Порро и Дани Ольмо защитник поразил ворота Майка Меньяна, установив счет 2:0. Этот гол практически решил исход встречи и нанес серьезный удар по моральному духу французов.

Ламин Ямаль неоднократно проявлял себя по ходу матча и даже сумел забить третий гол. Однако система VAR подтвердила, что взятие ворот было отменено из-за офсайда у молодого таланта. Тем не менее, атакующая игра Испании стала серьезным сигналом для других полуфиналистов — Англии и Аргентины.

Беспомощность Франции и Мбаппе

Сборная Франции пыталась спасти игру, но их атаки завершались безрезультатно. Лидер команды Килиан Мбаппе несколько раз пробивал по воротам, но ему не хватило точности. Оборона Испании и вратарь Унаи Симон практически не оставили сопернику шансов.

В центре поля Родри управлял игрой как настоящий лидер. Его точные передачи и мастерство в разрушении атак соперника обеспечили общее превосходство Испании. Франция же на протяжении всего матча была далека от своей лучшей формы и была вынуждена покинуть турнир.

Теперь в финале Испания встретится с победителем пары Англия — Аргентина. Если «Красная фурия» сохранит такой темп, у них есть все шансы взойти не только на европейский, но и на мировой футбольный трон.

ИспанияФранцияЧМ-2026ФутболКилиан Мбаппе
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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