Будущий капитан сборной Англии: выбран Джуд Беллингем, а не Деклан Райс

·2·Спорт
Будущий капитан сборной Англии: выбран Джуд Беллингем, а не Деклан Райс

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор поставил точку в спорах о том, кто станет следующим капитаном «трех львов». По его мнению, после завершения карьеры Гарри Кейна капитанскую повязку должен получить не полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, а звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью талкСПОРТ Агбонлахор высоко оценил лидерские качества Беллингема на поле. Несмотря на то, что Томас Тухель недавно объявил Деклана Райса вице-капитаном команды, у бывшего футболиста есть своя твердая позиция. Он подчеркивает, что, несмотря на юный возраст, способность Беллингема вести команду за собой делает его главным кандидатом.

Сравнение с Зинедином Зиданом

Агбонлахор сравнил Джуда Беллингема с легендарным французским футболистом Зинедином Зиданом. По его словам, стиль игры и действия молодого полузащитника на поле напоминают Зидана, который привел Францию к победе на чемпионате мира 1998 года. Не только техника, но и психологическая устойчивость Беллингема вызывают признание экспертов.

Как сообщает Goal.com, эффективность Беллингема в последних крупных турнирах еще больше укрепила его статус. В частности, голы в важных матчах и вклад в поднятие командного духа сделали его настоящим двигателем сборной Англии. Агбонлахор считает, что здесь не о чем спорить, и Джуд — единственный логичный выбор.

Бывший одноклубник Беллингема Харли Дин также согласен с этим мнением. Он заметил природный авторитет игрока еще во время его первых шагов в «Бирмингем Сити». Дин говорит, что даже если Джуд не стремится к капитанской повязке, своими действиями на поле он все равно остается негласным лидером команды.

В данный момент Гарри Кейн продолжает свою карьеру в качестве капитана сборной Англии. Однако аналитики прогнозируют, что через 2-3 года в команде произойдут большие перемены, и именно полузащитник «Реал Мадрида» станет символом новой эры. Это создает серьезную конкурентную среду для таких опытных игроков, как Деклан Райс.

АнглияДжуд БеллингемДеклан РайсГарри КейнРеал Мадрид
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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