Дидье Дешам признал: в чем Франция уступила Испании?

·86·Спорт
Дидье Дешам признал: в чем Франция уступила Испании?

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции проиграла Испании со счетом 0:2 и лишилась путевки в финал. После матча главный тренер Дидье Дешам отметил, что есть вопросы к судейству, но также признал, что главная причина поражения кроется в самой Франции.

«Технически мы уступили сопернику»

В интервью телеканалу М6 Дешам подчеркнул, что футболисты были истощены как морально, так и физически. Однако он не стал искать оправдания только в усталости или судействе.

«Мы должны быть объективны: технически мы уступили сопернику. Это наша ответственность», — сказал главный тренер сборной Франции.

Это стало самым важным выводом после поражения Франции. Команда Дешама в полуфинале против Испании не смогла показать необходимую точность, скорость и хладнокровие.

Вопрос о судействе остался

Французский тренер не стал скрывать, что в игре был ряд спорных эпизодов. В частности, он намекнул на уровень арбитра, обслуживавшего такой важный матч, как полуфинал.

«Достаточна ли квалификация этого судьи для работы на полуфинале такого уровня? Я не буду отвечать на этот вопрос», — сказал Дешам.

Тем не менее, он не хотел списывать поражение только на судейство. В его словах основной акцент был сделан на собственных ошибках Франции.

«Главная причина поражения — мы сыграли хуже»

Самым важным признанием Дешама стало то, что Испания в этом матче показала больше.

«Конечно, на поле было много спорных ситуаций. Но главная причина поражения — мы сыграли хуже соперника», — заявил он.

Французский тренер подчеркнул, что технические ошибки, неточные передачи, которые могли привести к опасным атакам, и недостатки в принятии решений на таком высоком уровне обходятся очень дорого.

Проблема, озвученная Дешамом

Последствия для Франции

Технические ошибки

атаки срывались

Неточные передачи

Испания получала шансы для создания опасных моментов

Физическая и моральная усталость

стало сложно удерживать темп игры

Спорное судейство

усилило нервозность

Контроль Испании

Франция не смогла найти свою игру

Превосходство Испании признано

Дешам особо отметил, что не хочет умалять заслуг соперника. По его мнению, Испания полностью контролировала игру и заслуженно вышла в финал.

В этом полуфинале Франция выглядела так, будто больше полагалась на индивидуальное мастерство. Испания же работала как командный механизм: контролировала мяч, ждала ошибок и пользовалась возможностями.

В футболе иногда даже самые большие звезды оказываются бессильны перед правильно работающей системой. Для Франции этот вечер стал именно таким.

Франция теперь сыграет за бронзу

Мечта о финале угасла, но для Франции турнир еще не завершен. Команда Дешама выйдет на поле 18 июля в матче за третье место.

Соперником станет команда, проигравшая в полуфинале Англия — Аргентина.

Говоря об этом, Дешам отметил, что не стоит перечеркивать проделанную ранее работу из-за одной игры. Однако он еще раз признал, что в матче против Испании соперник показал больше.

Дешам не думает о будущем

После поражения Дешама спросили и о его будущем. Французский тренер заявил, что сейчас не думает об этом, а основное внимание сосредоточено на команде.

«Сейчас я не думаю о себе. Мы вместе с футболистами серьезно готовились к этой игре, нашей целью был выход в финал. Мы этого не добились. Наше разочарование очень велико», — сказал он.

Эти слова наглядно показывают настроение в стане сборной Франции: команда приехала в полуфинал с большими надеждами, но остановилась в шаге от финала.

Болезненный урок для Франции

Франция до полуфинала слышала много похвал. Многие были готовы снова увидеть подопечных Дешама в финале. Но в матче против Испании решающими стали не имена звезд, а техническая точность и командный контроль.

Дешам указал на судейство, но не стал скрывать главную истину: Франция в этот вечер сыграла хуже Испании.

Теперь вопрос в другом: сможет ли Франция восстановиться в матче за бронзу или поражение от Испании сломило настрой команды на весь турнир?

Дидье ДешамФранцияИспанияM6
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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