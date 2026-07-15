Килиан Мбаппе признал: где Франция допустила ошибку?

В полуфинале ЧМ-2026 Франция проиграла Испании со счетом 0:2 и лишилась мечты о финале. После матча Килиан Мбаппе не стал скрывать проблемы своей команды: по его мнению, Франция не смогла показать запланированную игру ни в тактическом, ни в техническом плане.

«Мы не сделали того, что должны были»

В интервью телеканалу М6 Мбаппе открыто признал, что Франция не играла на уровне полуфинала.

«Если ты не делаешь того, что обязан делать в полуфинале чемпионата мира, победа не придет», — сказал он.

По его словам, Франция не смогла реализовать на поле план, подготовленный против Испании. Команда ставила целью заставить соперника нервничать с помощью высокого прессинга и не дать Испании играть в свой привычный медленный и контролируемый футбол. Но этот план не сработал.

Испания не изменила своему стилю

Мбаппе также признал главную силу Испании: «Ла Роха» — команда, которая умеет контролировать мяч, задавать темп игры и заставлять соперника много бегать.

Франция же проиграла именно в этом аспекте. Испании позволили управлять темпом игры.

План Франции Ситуация на поле высокий прессинг не хватило взаимопонимания в прессинге заставить Испанию играть быстро Испания сама задавала темп ограничить Родри и Фабиана им дали много времени и пространства отбор мяча и быстрый переход в атаку первые пасы и приемы были некачественными

Это было видно не только по цифрам, но и по ощущениям от игры: Франция часто опаздывала, а Испания не спешила.

Родри и Фабиану Руису дали свободу

Самая важная тактическая критика Мбаппе была направлена на центральную зону. По его словам, из-за того, что прессинг Франции не работал должным образом, полузащитники Испании — Родри и Фабиан Руис — получили много свободного времени и пространства.

Против Испании это крайне опасно. Потому что, если дать этой команде свободу в центре, она заставляет соперника бегать за мячом, быстро меняет направление атаки и находит решающий пас в нужный момент.

Именно в этом моменте Франция не смогла остановить Испанию.

Проблема «три против двух»

Мбаппе отметил, что с самого начала игры из-за структуры атаки Франции в полузащите постоянно возникали ситуации «три против двух» в пользу Испании.

Это стало большой тактической проблемой для Франции. Когда Испания получала численное преимущество в полузащите, прессинг Франции рассыпался.

В футболе такие мелкие детали иногда объясняют больше, чем сам счет. Если в центре у соперника всегда на одного игрока больше, переломить ход игры очень сложно.

Технические ошибки сломили Францию

Даже в тех случаях, когда Франция возвращала мяч, она не могла показать необходимое качество. Мбаппе подчеркнул, что первые пасы, первые приемы и быстрые решения не соответствовали уровню полуфинала.

В этом и заключается самая болезненная сторона поражения: у Франции есть скорость, есть индивидуальное мастерство, есть звезды. Но в матче против Испании эти ресурсы не сработали должным образом.

По мнению Мбаппе, все проблемы накопились и в итоге привели к поражению со счетом 0:2.

Что Испания сделала правильно?

Испания в этом матче не потеряла свое лицо. Она контролировала мяч, обходила прессинг Франции и не давала сопернику много возможностей изменить ход игры.

Главное преимущество Испании заключалось в следующем:

• спокойствие в центре;

• точность в передачах;

• хладнокровие при выходе из-под прессинга Франции;

• управление игрой через Родри и Фабиана;

• использование технических ошибок Франции.

Испания показала негромкий, но очень эффективный футбол.

Личная боль для Мбаппе

Мбаппе ехал на ЧМ-2026 в качестве главной звезды Франции. Но в полуфинале он тоже не смог спасти команду.

Это поражение для него — не просто очередная неудача в матче. Это был момент, когда упущена еще одна возможность Франции выйти в финал.

Поэтому в его интервью чувствовалось больше анализа, чем оправданий. Он говорил не о судействе или удаче, а именно о качестве игры Франции.

Теперь для Франции матч за бронзу

Франция не смогла выйти в финал, но турнир для нее еще не закончен. Команда Дидье Дешама теперь выйдет на поле в матче за третье место.

Однако самая важная задача до матча за бронзу — морально отойти от поражения против Испании. Ведь 0:2 в полуфинале — это не просто счет, это игра, в которой были наглядно видны тактические и технические проблемы Франции.

Главный вывод

Мбаппе открыто объяснил это поражение: Франция не смогла выполнить план против Испании, прессинг не сработал, участились технические ошибки, а сопернику позволили контролировать темп игры.

Испания вышла в финал. А Франции нужно собраться заново.

Как вы думаете, что стало главной причиной поражения Франции — план Дешама, технические ошибки игроков или преимущество Испании в центре?