Новая эра в автомобильной промышленности: почему руководители крупных компаний закрывают проекты

·27·Авто
Новая эра в автомобильной промышленности: почему руководители крупных компаний закрывают проекты

Смена генеральных директоров в мировой автомобильной промышленности за последний год привела к неожиданной тенденции. Новые руководители начинают свою деятельность не с расширения стратегий развития, а с отмены многомиллиардных инвестиционных проектов и резкого сокращения расходов. Этот процесс оценивается отраслевыми экспертами как переломный момент в автомобилестроении. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Западные издания, в частности влиятельные экономические аналитики, условно называют эту группу новых руководителей «Генератион Аксе» (Поколение топора). Вступив в должность, они списали инвестиции на общую сумму более 26 миллиардов фунтов стерлингов (около 33 миллиардов долларов). Эти средства в основном были связаны с моделями, признанными неэффективными, бесперспективными платформами для электромобилей и заводами, не принесшими ожидаемых результатов.

Изменения в стратегии электромобилей

Эта волна сокращений в первую очередь объясняется замедлением процесса перехода на электромобили. Многие компании вынуждены пересматривать грандиозные планы, объявленные несколько лет назад. Например, такие гиганты, как Volkswagen, Ford и Mercedes-Benz, несколько смягчили свои стратегии полной электрификации и вновь сосредоточились на автомобилях с гибридными двигателями.

Основная цель новых руководителей — получение максимальной прибыли для акционеров компании и закрытие убыточных направлений. В этом процессе сокращаются не только технические проекты, но и тысячи рабочих мест. Даже высококвалифицированные специалисты не остаются в стороне от этого процесса «зачистки», поскольку компании стремятся снизить расходы за счет искусственного интеллекта и автоматизации.

Значение для рынка Узбекистана

Эти изменения в глобальном масштабе неизбежно окажут косвенное влияние и на автомобильный рынок Узбекистана. Сокращение количества моделей на мировом рынке и изменения в производственных цепочках повлияют на поставки запчастей и внедрение новых технологий. Кроме того, в то время как конкуренция между такими компаниями, как BYD и Tesla, усиливается, оптимизация расходов традиционными брендами направлена на сохранение их позиций на рынке.

В заключение можно сказать, что автомобильная промышленность сейчас переходит к принципу «качество, а не количество». Новое поколение руководителей предпочитает стабильные финансовые результаты рискованным шагам. Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы на автомобильном рынке будет появляться меньше моделей, но они будут технически более совершенными и экономически обоснованными.

АвтомобилиИнвестицииЭкономикаЭлектромобилиСтратегия
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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