Неожиданный трансфер в «Арсенале»: Жезуса продадут по дешевке

·41·Спорт
Неожиданный трансфер в «Арсенале»: Жезуса продадут по дешевке

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус может сменить команду в текущее летнее трансферное окно. Талантливый бразильский форвард очень близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Zamin.уз, опираясь на данные авторитетных инсайдеров, представляет подробности этого ожидаемого трансфера.

Серьезный интерес со стороны «Милана» и неожиданно низкая цена

Как сообщает известный спортивный журналист Фрейзер Флетчер, руководство «Арсенала» полностью готово отпустить 28-летнего бразильского нападающего. В настоящее время серьезный интерес к его услугам проявляет знаменитый итальянский клуб «Милан», который активно изучает возможности трансфера.

Самое интересное заключается в том, что лондонцы требуют за Жезуса всего 20 миллионов фунтов стерлингов (около 24 миллионов евро). Несмотря на то, что до истечения контракта остается еще более года, установление такой низкой цены удивило многих футбольных экспертов.

Как изменилась трансферная стоимость Жезуса?

Габриэл Жезус был приобретен у «Манчестер Сити» в 2022 году с большими надеждами. Однако из-за травм и нестабильной игры его рыночная стоимость резко упала.

Наименование показателя

Финансовые показатели и сроки

Стоимость перехода в «Арсенал» (2022 год)

52 миллиона евро

Текущая запрашиваемая цена (2026 год)

20 миллионов фунтов стерлингов

Рыночная стоимость по оценке Трансфермаркт

17 миллионов евро

Срок действующего контракта

до 30 июня 2027 года

Цифры говорят сами за себя: статистика прошлого сезона

Снижению трансферной стоимости нападающего способствовала и его низкая результативность. В прошлом сезоне Жезус не получал достаточной игровой практики в составе «Арсенала»:

  • Всего матчей: 27 игр (во всех турнирах)

  • Забитые голы: 6 голов

  • Голевые передачи: 2 ассиста

Для «Милана» этот трансфер — очень удобная возможность усилить линию атаки недорогим и опытным футболистом. В свою очередь, сам Жезус также стремится «глотнуть свежего воздуха» в Италии и перезапустить свою карьеру. Будем следить за развитием событий вместе.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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