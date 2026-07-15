Роскосмос опубликовал план полета корабля Союз МС-29 к МКС

Российская государственная корпорация Роскосмос раскрыла схему полета и подробный план пилотируемого корабля Союз МС-29, который отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Эта миссия служит очередным важным шагом в развитии космических исследований и продолжении научной работы на станции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Полет запланирован с использованием ракеты-носителя Союз-2.1а с площадки №31 («Восток») космодрома Байконур. По данным специалистов, процесс полета состоит из нескольких важных этапов, каждая секунда которых находится под строгим контролем. В частности, через 1 минуту 58 секунд после старта запланировано отделение первой ступени ракеты.

На следующих этапах головной обтекатель, защищающий корабль, будет сброшен через 2 минуты 34 секунды. Отделение второй ступени приходится на 4 минуты 48 секунд, а к концу 8-й минуты полета корабль полностью отделится от ракеты-носителя. После этого корабль раскроет солнечные панели и антенны, начав свой автономный полет.

Продолжительность полета и состав экипажа

Ожидается, что стыковка корабля Союз МС-29 с МКС будет выполнена в рекордно короткие сроки. Полет, который пройдет по двухвитковой схеме, займет в общей сложности 3 часа 8 минут. Стыковка корабля с российским сегментом станции запланирована к модулю «Причал».

В состав экипажа вошли российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Менон. Эта международная команда выполнит долгосрочную миссию на космической станции. Сообщается, что их пребывание в космосе запланировано на 261 сутки, в течение которых будет проведен ряд научных экспериментов.

В настоящее время государственная комиссия разрешила заправку ракеты Союз-2.1а топливом. Это является завершающим этапом подготовки к полету. Эти запуски, осуществляемые с территории Байконура, расположенного в Центрально-Азиатском регионе, в частности недалеко от Узбекистана, всегда вызывают большой интерес у любителей космонавтики.

Эта миссия важна не только своей технической безупречностью, но и продолжением международного сотрудничества. Очередная ротация на космической станции служит обеспечению непрерывности исследований.