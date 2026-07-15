Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.

·22·Авто
Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.

Японский автогигант Toyota представил широкой публике в Великобритании свой новейший и самый мощный флагман — суперкар ГР GT. Разработанная подразделением Газу Ракинг, эта модель предназначена не только для гоночных трасс, но и для дорог общего пользования, и ожидается, что она станет серьезным конкурентом таким престижным моделям, как Меркедес-АМГ GT и Aston Martin Вантаге. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным издания Autocar, динамический дебют нового суперкара состоялся на прошлой неделе на Фестивале скорости в Гудвуде (Гудвуд Фестивал оф Спид). Уникальность проекта заключается в том, что дорожная версия автомобиля и гоночный вариант класса GT3 разрабатывались параллельно. Это позволило инженерам Toyota адаптировать гоночные технологии непосредственно для повседневных водителей.

Технические возможности и мощность двигателя

Под капотом Toyota ГР GT установлен новый 4,0-литровый двигатель В8 с двумя турбокомпрессорами. В сочетании с гибридной системой этот агрегат выдает 641 л.с. и 627 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через специальную трансмиссию, усиленную углеродным волокном. Представители компании отмечают, что испытания продолжаются, и финальные показатели могут быть еще выше.

Хотя точные динамические характеристики еще не полностью раскрыты, ожидается, что максимальная скорость суперкара превысит 318 км/ч (198 миль/ч). Для разгона с места до 100 км/ч автомобилю потребуется около 3,5 секунды. Компактность и легкость двигателя объясняются расположением турбин внутри блока цилиндров (хот ви) и системой смазки с сухим картером.

Инженерное мастерство и фундамент будущего

В разработке проекта принимал непосредственное участие председатель совета директоров Toyota и «мастер-пилот» Акио Тойода. Его целью было создание идеальной гармонии между водителем и автомобилем. К проекту также были привлечены специалисты, создавшие легендарную модель Lexus ЛФА. Это имеет важное значение для обучения нового поколения инженеров «секретным рецептам» компании Toyota.

Новая модель ГР GT вместе с преемником полностью электрического Lexus ЛФА входит в «трио», демонстрирующее высокие технологические возможности бренда. Эта новость интересна и для автолюбителей Узбекистана, так как бренд Toyota известен в нашей стране своей надежностью, однако такие экстремальные суперкары открывают новый облик бренда в спортивном направлении.

Официальные продажи модели Toyota ГР GT запланированы на следующий год. По мнению экспертов, эта модель значительно укрепит позиции японского бренда в сегменте, где доминируют такие гиганты, как Porsche 911 Турбо.

ToyotaСуперкарGazoo RacingАвтоТехнологии
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Sardor Ergashev
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