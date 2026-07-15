Испания в финале: герой вечера, остановивший Францию...

·0·Спорт
Испания в финале: герой вечера, остановивший Францию...

В полуфинале ЧМ-2026 сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:0 и вышла в финал мундиаля. В матче, где ожидалось столкновение больших звезд, решающее слово осталось за испанцами.

Атака Франции не сработала

Франция вышла на этот матч с большими надеждами, имея в составе таких атакующих игроков, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Олисе. Однако Испания сыграла очень организованно в обороне и сумела остановить главное оружие соперника — быстрые атаки.

Испания же удерживала сценарий игры в своих руках за счет контроля мяча, постоянного давления и нанесения ударов в нужный момент.

Оярсабаль открыл счет

В первом тайме матча Испания получила важное преимущество. Микель Оярсабаль успешно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

Этот гол стал серьезным ударом для Франции, так как подопечные Дидье Дешама были вынуждены больше раскрываться, чтобы спасти игру. Испания же, пользуясь этой ситуацией, продолжала искать свободные зоны на поле.

Педро Порро стал героем вечера

Во втором тайме Педро Порро закрепил преимущество Испании. Защитник стал автором второго гола, практически решив судьбу полуфинала.

По итогам встречи Порро был признан лучшим игроком матча. И это не случайно: он не только надежно действовал в обороне, но и забил гол в атаке, который приблизил команду к путевке в финал.

Показатель

Данные

Матч

Франция — Испания

Счет

0:2

Голы

Оярсабаль, Педро Порро

Лучший игрок

Педро Порро

Результат

Испания вышла в финал

Тяжелый вечер для Мбаппе

Этот матч был непростым и для лидера Франции Килиана Мбаппе. Он вышел на поле перед полуфиналом, несмотря на вопросы по поводу его физического состояния.

Испанские защитники старались не давать ему много пространства. Мбаппе находился под постоянным контролем в тех зонах, где он обычно совершает свои рывки.

Именно здесь стала заметна пассивность Франции в атаке: если Мбаппе не удается полностью раскрыться, самый опасный план команды перестает работать.

План Испании сработал полностью

Подопечные Луиса де ла Фуэнте показали очень зрелый футбол в полуфинале. Они не давали Франции торопиться, но и не предоставляли сопернику свободы.

В победе Испании проявились три основных фактора:

• контроль в центре поля;
• дисциплина в обороне;
• хладнокровие в решающих ситуациях.

В таких матчах не обязательно забивать много голов. Главное — не дать сопернику играть в свой футбол. Испания выполнила именно эту задачу.

Кто будет соперником в финале?

В финале Испания встретится с победителем матча Аргентина — Англия.

Это, безусловно, создает еще одну большую интригу в решающем матче мундиаля. Если в финал выйдет Аргентина, Испания сразится с действующим чемпионом мира во главе с Месси. Если победит Англия, в финале сойдутся две великие школы европейского футбола.

Франция упустила шанс сыграть в финале

Франция не смогла дойти до финала. Команда Дешама не преодолела барьер в лице Испании и теперь завершит турнир с другим настроением.

Естественно, что для Франции это поражение болезненно. Ведь состав силен, амбиции велики, а надежды, возлагаемые на Мбаппе, были очень высоки.

Но в футболе иногда решают не имена, а план на игру и уровень его реализации. В этот вечер Испания была сильнее именно в этом аспекте.

Испания заслуженно вышла в финал

Испания сделала еще один большой шаг на ЧМ-2026. Победа со счетом 2:0 над таким сильным соперником, как Франция, показала, что команда заслуженно вышла в финал.

Теперь все внимание приковано к финалу. Соперник Испании еще не определен, но одно известно точно: команда де ла Фуэнте подойдет к решающему матчу с большой уверенностью.

Как вы думаете, сможет ли Испания сыграть так же хладнокровно в финале, или победитель пары Аргентина — Англия станет для них еще более тяжелым испытанием?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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