Долгожданный поворот: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026!
В футбольном мире происходит долгожданное историческое событие. Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан возглавит национальную сборную Франции после завершения чемпионата мира 2026 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter) сообщил известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.
Zamin.уз представляет подробности этого сенсационного назначения и грядущих больших перемен в сборной Франции.
Эпоха Дешама длиной в 14 лет подходит к концу
В полуфинале текущего чемпионата мира сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 и выбыла из чемпионской гонки. Теперь команда поборется за третье место турнира.
С завершением этого крупного турнира известный специалист Дидье Дешам, возглавлявший сборную Франции ровно 14 лет, покинет свой пост. На его место придет кандидат, которого миллионы болельщиков ждали долгие годы — Зинедин Зидан.
Космические результаты Зидана на тренерском мостике
Последним местом работы 54-летнего Зинедина Зидана был испанский клуб «Реал Мадрид». Он руководил мадридцами два срока (2016–2018 и 2019–2021 годы), установив абсолютные рекорды в клубном футболе.
Основные достижения Зидана в качестве тренера:
Соревнование / Достижение
Результат
Лига чемпионов УЕФА
3-кратный победитель (подряд)
Ла Лига Испании
2-кратный чемпион
Суперкубок Испании
2-кратный обладатель
Легендарная игровая карьера и цифры
Как футболист, Зидан считается одним из величайших полузащитников в истории мирового футбола. За свою карьеру он выступал за французские «Канн», «Бордо», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал Мадрид».
Исторический гол: Зидан стал чемпионом Испании в составе «Реала» в 2003 году. Но один из самых ярких моментов его карьеры — волшебный и решающий гол левой ногой в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года (2:1).
В составе национальной сборной Франции он стал настоящим лидером:
Показатель (в сборной Франции)
Цифры
Общее количество матчей
108
Забитые голы
31
Голевые передачи (ассисты)
29
Вместе со сборной он завоевал титулы чемпиона мира 1998 года, чемпиона Европы 2000 года и вице-чемпиона мира 2006 года. Теперь миллионы французских болельщиков надеются, что Зидан в качестве тренера также подарит стране новый Кубок мира.
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