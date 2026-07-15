Долгожданный поворот: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026!

В футбольном мире происходит долгожданное историческое событие. Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан возглавит национальную сборную Франции после завершения чемпионата мира 2026 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter) сообщил известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Zamin.уз представляет подробности этого сенсационного назначения и грядущих больших перемен в сборной Франции.

Эпоха Дешама длиной в 14 лет подходит к концу

В полуфинале текущего чемпионата мира сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 и выбыла из чемпионской гонки. Теперь команда поборется за третье место турнира.

С завершением этого крупного турнира известный специалист Дидье Дешам, возглавлявший сборную Франции ровно 14 лет, покинет свой пост. На его место придет кандидат, которого миллионы болельщиков ждали долгие годы — Зинедин Зидан.

Космические результаты Зидана на тренерском мостике

Последним местом работы 54-летнего Зинедина Зидана был испанский клуб «Реал Мадрид». Он руководил мадридцами два срока (2016–2018 и 2019–2021 годы), установив абсолютные рекорды в клубном футболе.

Основные достижения Зидана в качестве тренера:

Соревнование / Достижение Результат Лига чемпионов УЕФА 3-кратный победитель (подряд) Ла Лига Испании 2-кратный чемпион Суперкубок Испании 2-кратный обладатель

Легендарная игровая карьера и цифры

Как футболист, Зидан считается одним из величайших полузащитников в истории мирового футбола. За свою карьеру он выступал за французские «Канн», «Бордо», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал Мадрид».

Исторический гол: Зидан стал чемпионом Испании в составе «Реала» в 2003 году. Но один из самых ярких моментов его карьеры — волшебный и решающий гол левой ногой в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года (2:1).

В составе национальной сборной Франции он стал настоящим лидером:

Показатель (в сборной Франции) Цифры Общее количество матчей 108 Забитые голы 31 Голевые передачи (ассисты) 29

Вместе со сборной он завоевал титулы чемпиона мира 1998 года, чемпиона Европы 2000 года и вице-чемпиона мира 2006 года. Теперь миллионы французских болельщиков надеются, что Зидан в качестве тренера также подарит стране новый Кубок мира.