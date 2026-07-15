Долгожданный поворот: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026!

·38·Спорт
Долгожданный поворот: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026!

В футбольном мире происходит долгожданное историческое событие. Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан возглавит национальную сборную Франции после завершения чемпионата мира 2026 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter) сообщил известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Zamin.уз представляет подробности этого сенсационного назначения и грядущих больших перемен в сборной Франции.

Эпоха Дешама длиной в 14 лет подходит к концу

В полуфинале текущего чемпионата мира сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2 и выбыла из чемпионской гонки. Теперь команда поборется за третье место турнира.

С завершением этого крупного турнира известный специалист Дидье Дешам, возглавлявший сборную Франции ровно 14 лет, покинет свой пост. На его место придет кандидат, которого миллионы болельщиков ждали долгие годы — Зинедин Зидан.

Космические результаты Зидана на тренерском мостике

Последним местом работы 54-летнего Зинедина Зидана был испанский клуб «Реал Мадрид». Он руководил мадридцами два срока (2016–2018 и 2019–2021 годы), установив абсолютные рекорды в клубном футболе.

Основные достижения Зидана в качестве тренера:

Соревнование / Достижение

Результат

Лига чемпионов УЕФА

3-кратный победитель (подряд)

Ла Лига Испании

2-кратный чемпион

Суперкубок Испании

2-кратный обладатель

Легендарная игровая карьера и цифры

Как футболист, Зидан считается одним из величайших полузащитников в истории мирового футбола. За свою карьеру он выступал за французские «Канн», «Бордо», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал Мадрид».

Исторический гол: Зидан стал чемпионом Испании в составе «Реала» в 2003 году. Но один из самых ярких моментов его карьеры — волшебный и решающий гол левой ногой в ворота немецкого «Байера» в финале Лиги чемпионов 2002 года (2:1).

В составе национальной сборной Франции он стал настоящим лидером:

Показатель (в сборной Франции)

Цифры

Общее количество матчей

108

Забитые голы

31

Голевые передачи (ассисты)

29

Вместе со сборной он завоевал титулы чемпиона мира 1998 года, чемпиона Европы 2000 года и вице-чемпиона мира 2006 года. Теперь миллионы французских болельщиков надеются, что Зидан в качестве тренера также подарит стране новый Кубок мира.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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