Историческое «Центральноазиатское дерби» в АПЛ: до столкновения Ҳусанова и Сатпаева осталось совсем немного!

Английская Премьер-лига (АПЛ) — самый интенсивный и популярный национальный чемпионат в мире. В новом сезоне в этой знаменитой лиге нас ждет по-настоящему историческое событие — «Центральноазиатское дерби»!

До сих пор в этой сложной лиге выступал лишь один футболист из нашего региона — талантливый представитель Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов. Но вскоре ситуация кардинально изменится.

Zamin.uz представляет подробности предстоящего узбекско-казахского противостояния на полях АПЛ.

Абдуқодир Ҳусанов: 50-миллионный оплот «Манчестер Сити»

22-летний узбекский защитник Абдуқодир Ҳусанов в прошлом сезоне под руководством Хосепа Гвардиолы полностью продемонстрировал свой класс и стал одним из главных столпов «горожан».

Ожидается, что новый главный тренер Энцо Мареска, возглавивший команду после эпохи Гвардиолы, также высоко оценит мастерство Ҳусанова. В прошлом сезоне Абдукодир не только показал уверенную игру, но и завоевал со своей командой престижные трофеи:

Общее количество игр: 37 матчей (в рамках АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги).

Завоеванные трофеи: обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Трансферная стоимость: по итогам сезона его стоимость на портале Transfermarkt выросла до 50 миллионов евро.

Напомним, что «Манчестер Сити» приобрел узбекского футболиста 20 января 2025 года у французского клуба «Ланс» за 40 миллионов евро.

Дастан Сатпаев — новое оружие «Челси»

Спустя несколько дней после того, как «Манчестер Сити» подписал узбекскую звезду, другой лондонский гранд — «Челси» — также объявил о покупке таланта из Центральной Азии. Речь идет о 17-летнем нападающем из Казахстана Дастане Сатпаеве.

Лондонцы оформили трансфер этого таланта в феврале 2025 года, однако по правилам до достижения совершеннолетия он продолжал выступать за свой клуб — «Кайрат».

Историческая дата близка: 12 августа 2026 года Дастану исполнится 18 лет, и после достижения совершеннолетия он официально станет игроком «Челси» и будет зарегистрирован в АПЛ.

Сравнительный анализ двух талантов

Показатели Абдуқодир Ҳусанов Дастан Сатпаев Клуб «Манчестер Сити» «Челси» Возраст 22 года 17 лет (в августе исполнится 18) Амплуа Центральный защитник Нападающий Дата трансфера 20 января 2025 года Февраль 2025 года Трансферная стоимость / Статус €50 млн (Transfermarkt) Воспитанник «Кайрата»

Мнение экспертов: ждем прямого столкновения!

Известный спортивный журналист Александр Троицкий в своем Telegram-канале особо отметил ожидаемое противостояние между двумя молодыми звездами в новом сезоне:

«Надеемся, что через несколько месяцев мы сможем насладиться прямым столкновением Дастана Сатпаева и Абдукодира Ҳусанова на поле. В то же время мы узнаем, кто из них быстрее».

Столкновение защиты и нападения! Борьба между «стеной» «Манчестер Сити» Ҳусановым и быстрым нападающим «Челси» Сатпаевым, несомненно, прикует к экранам миллионы болельщиков не только в Англии, но и во всей Центральной Азии. Желаем нашему соотечественнику огромных успехов в новом сезоне!