Историческое «Центральноазиатское дерби» в АПЛ: до столкновения Ҳусанова и Сатпаева осталось совсем немного!

·77·Спорт
Историческое «Центральноазиатское дерби» в АПЛ: до столкновения Ҳусанова и Сатпаева осталось совсем немного!

Английская Премьер-лига (АПЛ) — самый интенсивный и популярный национальный чемпионат в мире. В новом сезоне в этой знаменитой лиге нас ждет по-настоящему историческое событие — «Центральноазиатское дерби»!

До сих пор в этой сложной лиге выступал лишь один футболист из нашего региона — талантливый представитель Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов. Но вскоре ситуация кардинально изменится.

Zamin.uz представляет подробности предстоящего узбекско-казахского противостояния на полях АПЛ.

Абдуқодир Ҳусанов: 50-миллионный оплот «Манчестер Сити»

22-летний узбекский защитник Абдуқодир Ҳусанов в прошлом сезоне под руководством Хосепа Гвардиолы полностью продемонстрировал свой класс и стал одним из главных столпов «горожан».

Ожидается, что новый главный тренер Энцо Мареска, возглавивший команду после эпохи Гвардиолы, также высоко оценит мастерство Ҳусанова. В прошлом сезоне Абдукодир не только показал уверенную игру, но и завоевал со своей командой престижные трофеи:

  • Общее количество игр: 37 матчей (в рамках АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги).

  • Завоеванные трофеи: обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги.

  • Трансферная стоимость: по итогам сезона его стоимость на портале Transfermarkt выросла до 50 миллионов евро.

Напомним, что «Манчестер Сити» приобрел узбекского футболиста 20 января 2025 года у французского клуба «Ланс» за 40 миллионов евро.

Дастан Сатпаев — новое оружие «Челси»

Спустя несколько дней после того, как «Манчестер Сити» подписал узбекскую звезду, другой лондонский гранд — «Челси» — также объявил о покупке таланта из Центральной Азии. Речь идет о 17-летнем нападающем из Казахстана Дастане Сатпаеве.

Лондонцы оформили трансфер этого таланта в феврале 2025 года, однако по правилам до достижения совершеннолетия он продолжал выступать за свой клуб — «Кайрат».

Историческая дата близка: 12 августа 2026 года Дастану исполнится 18 лет, и после достижения совершеннолетия он официально станет игроком «Челси» и будет зарегистрирован в АПЛ.

Сравнительный анализ двух талантов

Показатели

Абдуқодир Ҳусанов

Дастан Сатпаев

Клуб

«Манчестер Сити»

«Челси»

Возраст

22 года

17 лет (в августе исполнится 18)

Амплуа

Центральный защитник

Нападающий

Дата трансфера

20 января 2025 года

Февраль 2025 года

Трансферная стоимость / Статус

€50 млн (Transfermarkt)

Воспитанник «Кайрата»

Мнение экспертов: ждем прямого столкновения!

Известный спортивный журналист Александр Троицкий в своем Telegram-канале особо отметил ожидаемое противостояние между двумя молодыми звездами в новом сезоне:

«Надеемся, что через несколько месяцев мы сможем насладиться прямым столкновением Дастана Сатпаева и Абдукодира Ҳусанова на поле. В то же время мы узнаем, кто из них быстрее».

Столкновение защиты и нападения! Борьба между «стеной» «Манчестер Сити» Ҳусановым и быстрым нападающим «Челси» Сатпаевым, несомненно, прикует к экранам миллионы болельщиков не только в Англии, но и во всей Центральной Азии. Желаем нашему соотечественнику огромных успехов в новом сезоне!

Абдукодир ХусановМанчестер СитиЧелсиДастан СатпаевКайрат
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Долгожданный поворот: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026!Долгожданный поворот: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026!Сегодня, 08:15Что сказал президент Франции после поражения национальной сборной?Что сказал президент Франции после поражения национальной сборной?Сегодня, 08:03Дидье Дешам признал: в чем Франция уступила Испании?Дидье Дешам признал: в чем Франция уступила Испании?Сегодня, 07:56Почему сборная Франции сломалась? Болезненный вечер трех звезд...Почему сборная Франции сломалась? Болезненный вечер трех звезд...Сегодня, 07:51Неожиданный трансфер в «Арсенале»: Жезуса продадут по дешевкеНеожиданный трансфер в «Арсенале»: Жезуса продадут по дешевкеСегодня, 07:39Испания в финале: герой вечера, остановивший Францию...Испания в финале: герой вечера, остановивший Францию...Сегодня, 07:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш