Сборная Франции проиграла Испании со счетом 0:2 в полуфинале ЧМ-2026. После тяжелого результата президент Франции Эммануэль Макрон обратился к обеим командам: он поздравил Испанию, а своей сборной выразил благодарность и уверенность в будущем.

«Поражение болезненное»

На своей странице в социальной сети Кс Макрон поздравил Испанию с выходом в финал. В то же время он поблагодарил французских футболистов за участие в турнире.

Он подчеркнул, что, хотя это поражение воспринимается тяжело, во Франции есть молодое и талантливое поколение, у которого впереди большие возможности.

«Это поражение болезненное, но у нас молодая и талантливая команда, и это поколение ждет яркое будущее», — написал Макрон.

Эти слова также отражают общие настроения во Франции: выход в финал ожидался, но в полуфинале Испания оказалась сильнее.

Испания заслуженно вышла в финал

В полуфинале Испания победила Францию со счетом 2:0. Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти, а Педро Порро закрепил преимущество во втором тайме.

Эта победа вывела «Ла Роху» в финал чемпионата мира во второй раз в истории. Ранее Испания выходила в финал мундиаля в 2010 году и в том же году стала чемпионом.

Команда Результат Испания вышла в финал Франция сыграет в матче за третье место Счет Франция 0:2 Испания Соперник в финале победитель матча Аргентина — Англия

Тяжелая остановка для Франции

Многие ожидали, что команда Дидье Дешама снова выйдет в финал. Франция в последние годы стабильно выступает на крупных турнирах, а в ее составе были такие сильные футболисты, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Олисе.

Однако в игре против Испании Франция не смогла полностью реализовать свою атакующую мощь. Испания сыграла организованно в защите, а в центре поля действовала точно и хладнокровно.

Обращение Макрона в этом смысле было двухчастным: признание соперника и моральная поддержка своих футболистов.

Вера в молодое поколение

Слова Макрона о «молодой и талантливой команде» не случайны. Во Франции возлагают большие надежды на нынешний состав и на будущие годы.

Хотя команда не смогла выйти в финал, по ходу турнира проявил себя ряд футболистов. Теперь главный вопрос — сможет ли это поколение сделать правильные выводы из поражения?

В футболе иногда самый важный поворот начинается не после чемпионства, а после тяжелого поражения.

Кто выйдет против Испании в финале?

В финале Испания встретится с победителем полуфинала Аргентина — Англия. Это добавляет еще больше интриги решающему матчу мундиаля.

Если Аргентина выйдет в финал, Испания сыграет против действующего чемпиона мира и команды под предводительством Лионелья Месси. Если победит Англия, в финале сойдутся две великие школы европейского футбола.

Бронзовое испытание для Франции

Для Франции мундиаль еще не полностью завершен. Команда выйдет на поле в матче за третье место.

Но с психологической точки зрения это будет непросто. Остановиться в шаге от финала тяжело для любого фаворита. Теперь подопечные Дешама должны показать, как быстро они смогут оправиться от этого удара.

Послание Макрона — не критика, а сигнал доверия

Макрон выступил не с резкой критикой, а с поддерживающим обращением к сборной Франции. Он признал победу Испании, но также подчеркнул, что у французского футбола есть будущее.

Это поражение болезненно для Франции. Но, как сказал Макрон, история этого поколения, возможно, еще не закончена.

Как вы считаете, сможет ли Франция с этим поколением снова вернуться в финал на следующем крупном турнире?