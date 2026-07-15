Почему сборная Франции сломалась? Болезненный вечер трех звезд...

До полуфинала ЧМ-2026 Франция считалась одной из сильнейших команд турнира. Однако поражение от Испании со счетом 0:2 обнажило самые слабые стороны команды Дидье Дешама.

Ожидаемый финалист остановился на полпути

Многие ожидали, что Франция в третий раз подряд выйдет в финал чемпионата мира. В составе были такие имена, как Мбаппе, Дембеле, Олисе, Барколя, Чуамени.

Но в матче против Испании «трехцветные» не смогли показать свою привычную силу. Команде не хватало остроты в атаке, ритма в центре поля и уверенности в защите.

Испания же хладнокровно выполнила свой план: сначала открыла счет с пенальти, а затем закрепила путевку в финал голом Педро Порро.

Олисе потерялся: 3,0 балла

Майкл Олисе перед турниром рассматривался как одно из самых креативных орудий Франции. Его описывали как футболиста, способного в одиночку вскрыть оборону соперника.

Однако в матче против Испании его практически не было видно.

Олисе не смог эффективно дриблинговать, многие атаки заканчивались его потерями. Хотя на его счету вроде бы были две важные передачи, они не были настолько опасными, чтобы изменить исход игры.

Футболист Оценка Основная проблема Майкл Олисе 3,0 нет дриблинга, много потерь Килиан Мбаппе 3,0 поздно активизировался, удары неэффективны Усман Дембеле 3,0 слишком поздно включился в игру Люка Динь 3,0 решающая ошибка в эпизоде с пенальти

На примере Олисе вскрылась большая проблема Франции: если игра лидеров не идет, команда автоматически оказывается в сложном положении.

Мбаппе и Дембеле: пробуждение запоздало

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле были главной надеждой атаки Франции. Но в полуфинале ожидаемого от них взрыва не произошло.

Мбаппе в первом тайме и в начале второго практически не проявил себя. Он часто проигрывал в единоборствах, а когда активизировался позже, спешка повлияла на его решения.

Он предпринял 6 попыток дриблинга, но большинство из них закончились безрезультатно. Его удары также не представляли серьезной угрозы для ворот.

Дембеле же выглядел так, будто включился в игру слишком поздно. Он создал пару моментов только в добавленное время, но к тому моменту Испания уже полностью контролировала игру.

Ошибка Диня перевернула игру

Франция играла плохо, но матч мог пойти по другому сценарию. Ошибка Люка Диня в середине первого тайма открыла большие возможности для Испании.

После неточной передачи Кукурельи Динь должен был безопасно выбить мяч. Но он неверно оценил ситуацию и грубо сыграл против Ламина Ямаля.

Судья назначил пенальти. Оярсабаль эффективно воспользовался шансом.

Этот эпизод стал поворотным моментом всей игры. Франция оказалась в роли догоняющих, а Испания перешла к своему любимому сценарию: контроль мяча, терпение и принуждение соперника к раскрытию.

Почему команда Дешама не раскрылась?

Большая проблема Франции заключалась в том, что звезд много, а общего ритма в игре не было.

Мбаппе действовал в одиночку, Дембеле поздно активизировался, а Олисе потерялся под давлением Испании. В центре поля Франция также испытывала трудности с быстрым и точным продвижением мяча вперед.

Испания же, напротив, действовала командно. Работал не один футболист, а вся система.

В чем Испания оказалась сильнее?

Победа Испании объясняется не только голами, но и качеством управления игрой.

Было видно, что команда Луиса де ла Фуэнте хорошо изучила главные козыри Франции. Они не давали Мбаппе пространства, не оставляли Дембеле один на один на фланге, а Олисе держали под постоянным давлением.

Преимущества Испании:

• контроль мяча в центре;

• дисциплина в обороне;

• отсутствие свободных зон для звезд Франции;

• хладнокровное удержание игры после пенальти;

• своевременный второй удар через Педро Порро.

В этом полуфинале Испания выглядела не просто сильнее, а более зрелой командой.

Болезненный вывод для Франции

Франция может быть командой, полной звезд. Но в полуфинале этого оказалось недостаточно.

На поле никто из лидеров не смог спасти команду. Олисе потерялся, Дембеле поздно проснулся, Мбаппе не смог добиться эффективности, а Динь допустил решающую ошибку.

В таких матчах решают не имена, а решения. Испания принимала правильные решения. Франция же осталась в тени своих звезд.

Теперь вопрос вокруг Дешама

Франция не смогла выйти в финал, и после этого поражения, естественно, будут обсуждаться решения Дидье Дешама.

Почему не работала атака? Почему не были созданы комфортные условия для Мбаппе и Дембеле? Почему Олисе не смог проявить себя в такой игре? Почему не была обеспечена безопасность на фланге Диня?

Очевидно, что эти вопросы будут активно обсуждаться во французском футболе в ближайшие дни.

А Испания вышла в финал. Для Франции же этот полуфинал показал одну болезненную истину: наличие звезд не гарантирует выход в финал.

Как вы считаете, в чем главная вина в поражении Франции — в футболистах, в плане Дешама или в силе Испании?