Кого поздравил Хабиб после победы Испании?

Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил своего товарища по команде Зубайру Тухугова после победы сборной Испании над Францией в полуфинале ЧМ-2026. Тухугов известен как болельщик испанской сборной, а «Ла Роха» пробилась в финал, одержав победу со счетом 2:0.

Поздравление от Хабиба болельщикам Испании

Нурмагомедов отреагировал в социальных сетях на выход Испании в финал и отдельно упомянул своего товарища по команде Зубайру Тухугова.

«Поздравляю нашего брата и всех болельщиков, которые поддерживают сборную Испании. Они в истинном смысле показали футбол высокого уровня», — написал Хабиб.

Этот пост показал, что за большими матчами в футбольном мире следят не только игроки и фанаты, но и звезды других видов спорта.

Особенный вечер для Тухугова

Зубайра Тухугов хорошо знаком фанатам UFC. Многим он известен как представитель команды Хабиба. На этот раз он оказался в центре внимания как футбольный болельщик.

Победа Испании над Францией стала для Тухугова личным радостным событием. А поздравление от Хабиба сделало этот момент еще более интересным.

В спорте иногда командный дух не ограничивается октагоном или залом. В футбольный вечер «братское» поздравление также нашло свое место.

Испания действительно показала высокий уровень

В полуфинале Испания обыграла Францию со счетом 2:0. По данным Reuters, Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти, а Педро Порро забил второй гол, выведя Испанию в финал.

«Ла Роха» в этом матче за счет контроля мяча, высокого прессинга и дисциплины в обороне не позволила Франции использовать свои основные атакующие силы.

Матч Результат Испания — Франция 2:0 Голы Оярсабаль, Педро Порро Итог Испания вышла в финал Соперник в финале Победитель пары Аргентина — Англия

Хабиб и раньше высоко оценивал Испанию

Это не первый интерес Хабиба к испанскому футболу. Ранее он уже высказывался положительно о сборной Испании, называя эту команду одним из сильнейших претендентов на турнире.

Игра Испании против Франции еще раз подтвердила это мнение. Команда одержала спокойную, но очень уверенную победу над одним из фаворитов.

Кто станет соперником в финале?

В финале Испания встретится с победителем матча Аргентина — Англия.

Этот полуфинал состоится 15 июля. Команда-победитель выйдет на поле 19 июля против Испании в борьбе за главный трофей ЧМ-2026.

Если в финал выйдет Аргентина, Испания сыграет с действующим чемпионом во главе с Лионельем Месси. Если победит Англия, в финале состоится еще одна большая дуэль европейского футбола.

Радость, дошедшая от октагона до футбола

Поздравление Хабиба Нурмагомедова показало, что эта победа нашла отклик не только у болельщиков Испании, но и во всем спортивном мире.

Победа над Францией со счетом 2:0 вывела Испанию в финал. А для Зубайры Тухугова этот вечер стал событием, которое запомнится его поддержкой своей команды.

Теперь главный вопрос: сможет ли Испания, которую поздравил Хабиб, показать такой же высокий уровень футбола и в финале?