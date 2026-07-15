Раскрыто 662 киберпреступления: возвращено 4 млрд сумов

В результате масштабных оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с киберпреступностью в Узбекистане были раскрыты сотни правонарушений. Правоохранительные органы выявили 135 новых киберпреступлений и 3 факта незаконного майнинга.

Выявлено 135 новых случаев

Сообщается, что в рамках второго этапа мероприятий в сфере цифровой безопасности была пресечена деятельность киберпреступников и лиц, занимавшихся незаконным майнингом.

За отчетный период было выявлено 135 новых случаев киберпреступлений. Также были раскрыты 3 факта незаконного майнинга.

Эти цифры показывают, что киберпреступность — это уже не просто «интернет-мошенничество», а серьезная проблема, напрямую угрожающая деньгам граждан, их персональным данным и цифровой безопасности.

Раскрыто 662 ранее совершенных преступления

В ходе мероприятий были раскрыты 662 преступления в IT-сфере, совершенные ранее, но остававшиеся нераскрытыми.

Это один из наиболее важных показателей. Ведь в киберпреступлениях злоумышленники часто пытаются быстро замести следы, перевести деньги на другие счета или скрыться через поддельные аккаунты.

В таких условиях раскрытие 662 случаев свидетельствует о том, что правоохранительные органы ведут системную работу с цифровыми следами, транзакциями и техническими данными.

Показатель Результат Новые киберпреступления 135 Случаи незаконного майнинга 3 Раскрытые ранее совершенные преступления 662 Возмещенный ущерб 3 млрд 864,3 млн сумов

Пострадавшим возвращено около 4 млрд сумов

Согласно данным, в результате мероприятий пострадавшим гражданам было возвращено 3 миллиарда 864,3 миллиона сумов.

Это показывает, что в борьбе с киберпреступностью важной задачей является не только поиск преступника, но и возмещение ущерба пострадавшим.

Возврат денег при кибермошенничестве не всегда прост, так как средства могут быть быстро перемещены через различные карты, электронные кошельки или криптоактивы.

Почему опасен незаконный майнинг?

Выявленные 3 случая незаконного майнинга также заслуживают особого внимания.

Незаконный майнинг создает чрезмерную нагрузку на электрические сети, становится источником скрытого дохода и может порождать неконтролируемые финансовые обороты в цифровой экономике.

Особенно в период высокого летнего потребления незаконное использование электроэнергии может создать дополнительное давление на энергетическую систему.

Как обманывают граждан?

В большинстве случаев киберпреступники пользуются доверием, поспешностью или недостаточной цифровой грамотностью граждан.

Наиболее распространенные опасные сценарии:

• звонок от имени сотрудника банка;

• запрос данных карты или SMS-кода;

• отправка ссылок под предлогом «выигрыша», «подарка» или «компенсации»;

• обещания фальшивых инвестиций и быстрого заработка;

• взлом аккаунта в социальной сети и просьба о деньгах от имени родственников;

• получение логинов и паролей через фишинговые сайты.

Существует простое правило: никому нельзя сообщать SMS-код, номер карты, CVV-код и пароль. Даже если звонящий представляется сотрудником банка или государственного учреждения.

Кибербезопасность — дело каждого

Борьба с киберпреступностью — это задача не только правоохранительных органов. Граждане, банки, платежные организации, интернет-сервисы и платформы также должны нести ответственность в этом процессе.

Если люди не будут открывать подозрительные ссылки, не будут передавать данные карт и будут осторожны с обещаниями легкого заработка, возможности киберпреступников резко сократятся.

Сегодня цифровая безопасность стала такой же простой мерой предосторожности, как запирание двери. Только здесь «дверь» находится в телефоне, на карте и в интернет-аккаунтах.

Мероприятия будут продолжены

Оперативно-профилактические мероприятия по обеспечению кибербезопасности продолжаются в рамках общереспубликанской программы.

В этом процессе выявление новых преступлений, раскрытие прошлых случаев, пресечение незаконного майнинга и возмещение ущерба пострадавшим остаются одними из главных задач.

Основной вывод

135 новых киберпреступлений, 662 раскрытых случая и почти 4 миллиарда возвращенных сумов показывают, насколько масштабна проблема в сфере кибербезопасности.

Теперь самый важный вопрос — быть активными не только после совершения преступления, но и в его предотвращении.

Как вы считаете, что в первую очередь нужно усилить для сокращения кибермошенничества: контроль банков, цифровую грамотность населения или меры наказания?