В белорусском СИЗО у гражданки Узбекистана родился ребенок

·81·Мир
В белорусском СИЗО у гражданки Узбекистана родился ребенок

В следственном изоляторе Беларуси у гражданки Узбекистана, находящейся под стражей, родился ребенок. Впоследствии, после выполнения всех необходимых правовых и консульских процедур, младенец был доставлен в Узбекистан и передан на попечение близких родственников. Об этом сообщил Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман).

Отмечается, что 15 мая текущего года по инициативе Омбудсмана члены делегации Узбекистана провели встречу с гражданами Узбекистана, содержащимися в следственном изоляторе города Минска.

В ходе встречи одна из содержащихся в учреждении гражданок Узбекистана сообщила, что беременна и что после рождения ребенка в условиях СИЗО возможности для его надлежащего ухода будут ограничены. В связи с этим она выразила желание, чтобы младенец находился на попечении ее близких родственников, проживающих в Узбекистане, и попросила оказать практическую помощь в возвращении ребенка на родину в установленном порядке после его рождения.

Обращение было взято Омбудсманом под контроль. После рождения ребенка в сотрудничестве с соответствующими государственными органами, дипломатическим представительством Узбекистана в Республике Беларусь и Комиссией по правам человека СНГ были проведены все необходимые правовые и консульские процедуры.

В результате были оформлены документы, необходимые для возвращения младенца в Узбекистан. В июле текущего года ребенок был передан на попечение близких родственников и доставлен в Узбекистан.

Омбудсман подчеркнул, что данный процесс был осуществлен в сотрудничестве с соответствующими организациями в целях защиты прав и интересов граждан Узбекистана, оказавшихся за рубежом в трудной жизненной ситуации по различным причинам, особенно в части обеспечения интересов детей.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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