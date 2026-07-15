В России на АЗС из-за очереди применили оружие, есть раненый

·52·Мир
В России на АЗС из-за очереди применили оружие, есть раненый

В российском Челябинске спор из-за очереди на автозаправочной станции перерос в кровавый конфликт. В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Сообщается, что происшествие случилось на АЗС, расположенной на улице Луценко. Изначально один из водителей попытался заправиться вне очереди, что вызвало недовольство других клиентов.

По словам очевидцев, словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из водителей открыл огонь из травматического оружия. В результате мужчина, стоявший в очереди, получил ранение в область живота.

«Мы попросили его соблюдать очередь, но он не согласился. В машинах были дети. Пуля могла попасть и в других», — прокомментировал ситуацию один из свидетелей происшествия.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Правоохранительные органы задержали 26-летнего подозреваемого, который пытался скрыться с места происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, ведутся следственные действия.

Стоит отметить, что в последние месяцы в России обострились проблемы с топливообеспечением. Из-за ущерба, нанесенного нефтяной инфраструктуре в результате атак украинских дронов, в ряде регионов наблюдается дефицит бензина. В связи с этим страна принимает меры по увеличению импорта топлива и устранению нехватки на внутреннем рынке.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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