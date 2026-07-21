Легендарное фото Лионелья Месси и младенца Ламина Ямаля превратилось в уникальную карточку

·174·Спорт
Легендарное фото Лионелья Месси и младенца Ламина Ямаля превратилось в уникальную карточку

Один из самых удивительных кадров в мире футбола — фотография Лионелья Месси и еще младенца Ламина Ямаля — теперь стал официальным предметом коллекционирования. Компания Топпс объявила о выпуске специальной коллекционной карточки в единственном экземпляре (1-оф-1), запечатлевшей этот исторический момент. Решение было принято после того, как две звезды встретились в финале чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эта уникальная карточка будет помещена в наборы Топпс Стадиум Клуб УКК, которые должны поступить в продажу в конце этого года. Как сообщает издание Goal.com, карточка будет выпущена всего в одном экземпляре, что, несомненно, сделает её одним из самых ценных и редких футбольных сувениров в мире. Сама фотография была сделана в рамках благотворительной акции и сегодня приобрела символическое значение.

Историческое совпадение и смена поколений

Этот снимок был сделан много лет назад, когда Лионель Месси блистал в составе «Барселоны», во время благотворительного мероприятия ЮНИСЕФ. Тогда никто и представить не мог, что младенец на фото в будущем станет главной звездой сборной Испании и выйдет на поле против Месси в финале чемпионата мира. Футбольная общественность расценивает это событие как «передачу эстафеты».

В интервью перед финалом Лионель Месси затронул тему этой фотографии. «Это просто невероятная история. Я фотографировался с ним, когда он был младенцем. А сегодня мы оба играем в финале чемпионата мира — это настоящее безумие», — отметил аргентинская легенда в беседе с ESPN.

В финале чемпионата мира сборная Испании во главе с Ламином Ямалем одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0 и завоевала чемпионский титул. Эта встреча останется в истории не только как спортивный результат, но и как противостояние представителей двух разных эпох. Ожидается, что для 39-летнего Лионелья Месси этот турнир станет последним крупным соревнованием на международном уровне.

В настоящее время оба футболиста отправились в краткосрочный отпуск после турнира. Ламин Ямаль вернется в расположение «Барселоны» для подготовки к новому сезону. Лионель Месси планирует вернуться в США в распоряжение клуба «Интер Майами» для участия в матчах чемпионата МЛС. Карточка, выпускаемая Топпс, увековечивает точку пересечения путей этих двух великих игроков.

Лионель МессиЛамин ЯмальToppsФутболЧемпионат мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»