Легендарное фото Лионелья Месси и младенца Ламина Ямаля превратилось в уникальную карточку

Один из самых удивительных кадров в мире футбола — фотография Лионелья Месси и еще младенца Ламина Ямаля — теперь стал официальным предметом коллекционирования. Компания Топпс объявила о выпуске специальной коллекционной карточки в единственном экземпляре (1-оф-1), запечатлевшей этот исторический момент. Решение было принято после того, как две звезды встретились в финале чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эта уникальная карточка будет помещена в наборы Топпс Стадиум Клуб УКК, которые должны поступить в продажу в конце этого года. Как сообщает издание Goal.com, карточка будет выпущена всего в одном экземпляре, что, несомненно, сделает её одним из самых ценных и редких футбольных сувениров в мире. Сама фотография была сделана в рамках благотворительной акции и сегодня приобрела символическое значение.

Историческое совпадение и смена поколений

Этот снимок был сделан много лет назад, когда Лионель Месси блистал в составе «Барселоны», во время благотворительного мероприятия ЮНИСЕФ. Тогда никто и представить не мог, что младенец на фото в будущем станет главной звездой сборной Испании и выйдет на поле против Месси в финале чемпионата мира. Футбольная общественность расценивает это событие как «передачу эстафеты».

В интервью перед финалом Лионель Месси затронул тему этой фотографии. «Это просто невероятная история. Я фотографировался с ним, когда он был младенцем. А сегодня мы оба играем в финале чемпионата мира — это настоящее безумие», — отметил аргентинская легенда в беседе с ESPN.

В финале чемпионата мира сборная Испании во главе с Ламином Ямалем одержала победу над Аргентиной со счетом 1:0 и завоевала чемпионский титул. Эта встреча останется в истории не только как спортивный результат, но и как противостояние представителей двух разных эпох. Ожидается, что для 39-летнего Лионелья Месси этот турнир станет последним крупным соревнованием на международном уровне.

В настоящее время оба футболиста отправились в краткосрочный отпуск после турнира. Ламин Ямаль вернется в расположение «Барселоны» для подготовки к новому сезону. Лионель Месси планирует вернуться в США в распоряжение клуба «Интер Майами» для участия в матчах чемпионата МЛС. Карточка, выпускаемая Топпс, увековечивает точку пересечения путей этих двух великих игроков.