Барселона под руководством Ханси Флика открыла новый талант: Алекс Гонсалес блистает

Каталонский Барселона клуб успешно начал предсезонную подготовку под руководством нового главного тренера Ханси Флика. В товарищеском матче, прошедшем на базе «Сьютат Эспортива Жоан Гампер», команда одержала уверенную победу над «СЭ Европа» со счетом 4:1. Эта встреча привлекла внимание специалистов не только своим результатом, об этом сообщает Goal.com но и игрой молодых талантов.

Главным героем матча стал Алекс Гонсалес, который вышел на поле во втором тайме и успел проявить себя за короткое время. Молодой вингер не только забил один гол, но и отдал результативную передачу партнеру по команде. Как сообщает спортивное издание, Флик остался впечатлен действиями футболиста и высоко оценивает его шансы отправиться на английский сбор с основным составом.

Неожиданный взлет воспитанника академии

Алекс Гонсалес привлек внимание Ханси Флика благодаря своей игре за молодежную команду в конце сезона 2025–2026 годов. Футболист, перешедший из клуба «Дамм», дебютировал в команде Поля Планаса в апреле и за очень короткое время стал неотъемлемой частью основного состава. Его рост на профессиональном уровне стал неожиданным подарком для каталонцев.

На 48-й минуте матча Гонсалес ворвался по левому флангу, создал удобный момент для Ибрахимы Тумкары и внес свой вклад в увеличение счета. Десять минут спустя он замкнул передачу Тони Фернандеса, поставив точку в матче. Его дисциплина на поле и быстрое принятие решений произвели положительное впечатление на тренерский штаб Барселоны.

Большая возможность для молодежи

В настоящее время отсутствие ряда ведущих игроков Барселоны, участвующих в матчах чемпионата мира, открыло воспитанникам академии путь проявить себя. Наряду с Алексом Гонсалесом в тренировках активно участвуют и более опытные футболисты, такие как Алехандро Бальде, Фермин Лопес и Марк Бернал.

По мнению специалистов, доверие Ханси Флика к молодежи сыграет важную роль в дальнейшей стратегии клуба. Привлечение таких футболистов, как Алекс Гонсалес, к тренировкам основного состава свидетельствует о том, что академия Ла Масия продолжает поставлять сильные кадры в мировой футбол. Теперь команду ждут более серьезные соперники во время турне по Англии.