Уокер закончил дело за 92 секунды: историческая серия в UFC (видео)

На «Этихад Арене» в Абу-Даби Вальтер Уокер снова нацелился на ногу соперника. Бразильский тяжеловес заставил сдаться Томаса Петерсена в первом раунде, но на этот раз он действовал иначе, чем обычно.

Бой продлился всего 1 минуту 32 секунды. Очередная молниеносная победа Уокера вывела его на один из редчайших показателей в истории UFC.

Петерсен был наверху, но попался в ловушку

В предварительном карде турнира UFC Fight Night 282 Томас Петерсен начал бой активно и после тейкдауна занял доминирующую позицию. Однако Уокер, несмотря на то, что оказался внизу, начал контролировать ногу соперника.

Бразилец сначала попытался применить свой фирменный скручивающий болевой на пятку. Когда Петерсен вроде бы выбрался из этой опасности, Уокер зашел ему за спину и провел прием ущемление икроножной мышцы — calf slicer.

Петерсен сдался сразу же после того, как болевой прием был проведен полностью.

Согласно официальному результату, Уокер победил болевым приемом на 1:32 первого раунда.

Уокер отказался от привычной «охоты за пяткой»?

Все свои предыдущие четыре победы в UFC Уокер одержал в первом раунде с помощью скручивания пятки (heel hook). На этот раз Петерсен оказался готов к его главному оружию, но бразилец быстро адаптировался к ситуации и переключился на другой болевой прием.

Детали боя Результат Победитель Вальтер Уокер Соперник Томас Петерсен Метод Сабмишен через calf slicer Раунд 1-й раунд Время 1:32 Новый рекорд Уокера 16–1 Новый рекорд Петерсена 11–5

Это поражение стало для Петерсена первым в профессиональной карьере, полученным с помощью сабмишена.

Пять боев — пять сабмишенов в первом раунде

Главное достижение Уокера заключается не только в том, что он быстро победил Петерсена. Он также завершил свой пятый бой подряд в UFC в первом раунде с помощью болевого приема на ногу.

Его серия:

Джуниор Тафа — сабмишен в первом раунде;

Дон'Тэйл Мейс — сабмишен в первом раунде;

Кеннеди Нзечукву — сабмишен в первом раунде;

Луис Сазерленд — сабмишен в первом раунде;

Томас Петерсен — сабмишен в первом раунде.

Этим результатом Уокер сравнялся с рекордом Дэмиана Майи в UFC по количеству побед сабмишеном подряд (пять). Он также продлил одну из самых длинных действующих победных серий в дивизионе тяжеловесов.

Один клуб с Гуськовым теперь нацелен на рейтинг

Вальтер Уокер тренируется в московском клубе GOR MMA вместе с представителем Узбекистана Богданом Гуськовым. Бразильский боец ранее подчеркивал, что Гусков является одним из его важнейших спарринг-партнеров.

Бой против Петерсена был важен для Уокера и с другой точки зрения. По действующему контракту с UFC у него остался всего один поединок, и после победы спортсмен выразил намерение провести переговоры о лучших финансовых условиях.

Теперь начинается главное испытание

Рекорд Уокера в UFC достиг отметки 5–1. После того как он пять раз подряд заставил соперников сдаться в первом раунде, логично ожидать, что в следующем бою он потребует шанс против соперника из рейтинга.

Однако его будущие оппоненты будут гораздо серьезнее изучать атаки на ноги. Теперь от Уокера потребуется показать не только фирменный сабмишен, но и работу в стойке, выносливость и весь свой арсенал против сильных соперников.

Как вы думаете, следует ли дать Вальтеру Уокеру соперника из рейтинга UFC в следующем бою? Напишите свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с фанатами ММА в Telegram.