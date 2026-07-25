Компания Nubia выпустила кабель Red Magic с одновременной зарядкой двух устройств

·32·Технологии
Компания Nubia выпустила кабель Red Magic с одновременной зарядкой двух устройств

Бренд Nubia, занимающий прочные позиции на рынке мобильных игр и высокотехнологичных аксессуаров, представил свой очередной инновационный продукт. Новый кабель Nubia Red Magic 100В привлекает внимание многих своей необычной конструкцией и возможностью передачи высокой мощности. Данный аксессуар предназначен не только для зарядки смартфонов, но и для оптимизации распределения энергии в сложных геймерских экосистемах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком, этот кабель поступил в продажу на китайском рынке по цене около 20 долларов. Главная особенность устройства заключается в его дизайне в виде «разветвителя», который подает энергию с одного входного порта на два отдельных выходных порта. Это позволяет пользователям одновременно заряжать два разных гаджета.

Распределение мощности и технические возможности

Кабель в общей сложности поддерживает мощность 100 В, однако производитель рекомендует использовать зарядный блок мощностью не менее 100 ватт для достижения максимальной эффективности. Система работает на базе двухканального конвертера и распределяет энергию между портами в строго определенном порядке. В частности, прямой коннектор гарантирует мощность 45 В, а угловой (Л-образный) коннектор получает оставшиеся 55 В мощности.

Такое распределение неслучайно. 55-ваттный угловой коннектор в основном предназначен для смартфонов и гарантирует, что кабель не будет мешать в руке во время игры. А через 45-ваттный прямой коннектор можно запитать внешнюю систему охлаждения (кулер), планшет или даже компактный ноутбук. Данное решение особенно удобно для пользователей, которые долго играют в тяжелые игры и жалуются на перегрев своего смартфона.

Прочность и особенности дизайна

Кабель Nubia Red Magic 100В выделяется не только своими техническими характеристиками, но и качеством. Внешняя часть кабеля покрыта прочной нейлоновой оплеткой, что предотвращает его спутывание и обрывы. Корпуса коннекторов выполнены из цинкового сплава, что обеспечивает долговечность деталей без износа.

Общая длина кабеля составляет 150 сантиметров. При этом длина ответвлений, отходящих от основной части, составляет по 50 сантиметров. Этого расстояния достаточно для размещения двух устройств на достаточном удалении друг от друга и отсутствия дискомфорта при использовании. Аксессуар полностью выполняет функцию не только передачи питания, но и обмена данными.

Хотя в настоящее время продукт продается преимущественно на азиатском рынке, ожидается, что в скором времени он станет доступен и для любителей технологий через международные интернет-платформы. Этот гаджет от бренда Nubia, без сомнения, выделяется на фоне стандартных кабелей своей прочностью и универсальностью.

NubiaRed MagicТехнологииГаджетыСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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