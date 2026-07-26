Исторический вечер UFC в Абу-Даби: один ярко победил, второй проявил стойкость (видео)
«Этихад Арена» в Абу-Даби стала свидетелем незабываемого вечера для узбекского ММА. В двух главных поединках одного турнира в октагон поднялись Рамазон Темиров и Богдан Гуськов: один в первом раунде сокрушил известного соперника из рейтинга, а второй сражался с бывшим чемпионом до финального раунда.
Темиров нокаутировал Стива Эрсега на 4-й минуте 21-й секунде первого раунда. А в центральном противостоянии Магомед Анкалаев остановил Гуськова градом ударов на 2-й минуте 41-й секунде пятого раунда.
Два бойца из Узбекистана в главных боях одного турнира
Главным событием турнира UFC Фигхт Нигхт 282 стал бой между Магомедом Анкалаевым и Богданом Гуськовым. Во втором по значимости поединке вечера Рамазон Темиров встретился с бывшим претендентом на титул Стивом Эрсегом. Турнир прошел 25 июля на «Этихад Арене» в Абу-Даби.
Гуськов принял этот вызов менее чем за две недели до турнира. Он заменил выбывшего из-за травмы Халила Раунтри и в сжатые сроки подготовился к пятираундовому главному бою.
Этот вечер имел гораздо большее значение, чем просто одна победа и одно поражение: два представителя Узбекистана подряд вышли в октагон на крупнейшей сцене турнира UFC.
Темиров не дал Эрсегу перевести дыхание
Для Рамазона Темирова бой со Стивом Эрсегом стал самым серьезным испытанием в карьере. Австралийский спортсмен ранее боролся за чемпионский пояс UFC и перед турниром входил в топ-10 дивизиона.
Однако Темиров не стал вникать в авторитет и статус соперника. С первых же секунд он задал высокий темп и несколько раз потряс Эрсега тяжелыми ударами. После очередной мощной атаки на отметке 4:21 рефери остановил поединок.
Эта победа стала для Темирова третьим успехом в октагоне UFC и вторым финишем в первом раунде. После боя он не скрывал своего намерения побороться за чемпионский пояс.
Гуськов дошел с бывшим чемпионом до последнего раунда
Богдану Гуськову предстояла гораздо более сложная задача. Он вышел в октагон против бывшего чемпиона Магомеда Анкалаева с минимальным лагерем подготовки.
Гуськов постоянно создавал угрозу своими мощными ударами и довел бой до пятого раунда. Однако в заключительном раунде Анкалаев усилил давление и провел серию ударов. Судья остановил поединок на отметке 2:41.
Несмотря на поражение, Гуськов:
принял бой на коротком уведомлении;
провел свой первый пятираундовый поединок против бывшего чемпиона;
боролся до решающего раунда;
получил колоссальный опыт противостояния с элитой полутяжелого веса.
Для Анкалаева же эта победа стала важным шагом на пути к возвращению в гонку за чемпионский титул.
Полные результаты турнира UFC Фигхт Нигхт 282
В рамках турнира было проведено 12 боев. Запланированный поединок Ислам Дулатов — Велингтон Турман был отменен за несколько часов до начала соревнований из-за болезни Дулатова.
Основной кард
Бой
Результат
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
Анкалаев, ТКО, 5-й раунд — 2:41
Стив Эрсег — Рамазон Темиров
Темиров, ТКО, 1-й раунд — 4:21
Магомед Зайнуков — Дамиан Ржепецкий
Зайнуков, единогласное решение — 30:27
Ризван Куниев — Тайрелл Форчун
Куниев, ТКО, 3-й раунд — 1:12
Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев
Вагаев, единогласное решение — 29:28
Предварительный кард
Бой
Результат
Вальтер Уокер — Томас Петерсен
Уокер, сабмишен, 1-й раунд — 1:32
Дастин Джейкоби — Мухаммад Саидов
Саидов, ТКО, 2-й раунд — 4:49
Сантьяго Понзиниббио — Сэм Паттерсон
Паттерсон, ТКО, 2-й раунд — 3:06
Исмаэл Бонфим — Аксель Сола
Сола, сабмишен, 1-й раунд — 4:44
Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов
Тучалов, единогласное решение — 29:28
Нурулло Алиев — Майк Дэвис
Алиев, единогласное решение — 30:27
Абдул Хуссейн — Коди Гибсон
Хуссейн, сабмишен, 3-й раунд — 3:07
Все результаты зафиксированы на странице итогов турнира от ММА Фигхтинг.
Главный итог вечера для узбекского ММА
Результаты оказались разными, но оба бойца заявили о себе на самом высоком уровне.
Темиров остановил бывшего претендента на титул из топ-10 уже в первом раунде, заявив о серьезных амбициях на продвижение в рейтинге. А Гуськов, несмотря на короткую подготовку, бился с бывшим чемпионом до пятого раунда, показав свою готовность к боям элитного уровня.
Теперь Темирова ждет еще одно серьезное испытание с рейтинговым оппонентом, а Гуськова — возвращение в октагон с полноценным лагерем подготовки. Вечер в Абу-Даби подошел к концу, но для двух узбекских спортсменов новый этап большого пути только начинается.
А что по вашему мнению стало самым ярким моментом вечера: нокаут от Темирова или мужество Гуськова в бою с бывшим чемпионом? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами UFC через Telegram.
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