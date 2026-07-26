Исторический вечер UFC в Абу-Даби: один ярко победил, второй проявил стойкость (видео)

·74·Спорт
Исторический вечер UFC в Абу-Даби: один ярко победил, второй проявил стойкость (видео)

«Этихад Арена» в Абу-Даби стала свидетелем незабываемого вечера для узбекского ММА. В двух главных поединках одного турнира в октагон поднялись Рамазон Темиров и Богдан Гуськов: один в первом раунде сокрушил известного соперника из рейтинга, а второй сражался с бывшим чемпионом до финального раунда.

Темиров нокаутировал Стива Эрсега на 4-й минуте 21-й секунде первого раунда. А в центральном противостоянии Магомед Анкалаев остановил Гуськова градом ударов на 2-й минуте 41-й секунде пятого раунда.

Два бойца из Узбекистана в главных боях одного турнира

Главным событием турнира UFC Фигхт Нигхт 282 стал бой между Магомедом Анкалаевым и Богданом Гуськовым. Во втором по значимости поединке вечера Рамазон Темиров встретился с бывшим претендентом на титул Стивом Эрсегом. Турнир прошел 25 июля на «Этихад Арене» в Абу-Даби.

Гуськов принял этот вызов менее чем за две недели до турнира. Он заменил выбывшего из-за травмы Халила Раунтри и в сжатые сроки подготовился к пятираундовому главному бою.

Этот вечер имел гораздо большее значение, чем просто одна победа и одно поражение: два представителя Узбекистана подряд вышли в октагон на крупнейшей сцене турнира UFC.

Темиров не дал Эрсегу перевести дыхание

Для Рамазона Темирова бой со Стивом Эрсегом стал самым серьезным испытанием в карьере. Австралийский спортсмен ранее боролся за чемпионский пояс UFC и перед турниром входил в топ-10 дивизиона.

Однако Темиров не стал вникать в авторитет и статус соперника. С первых же секунд он задал высокий темп и несколько раз потряс Эрсега тяжелыми ударами. После очередной мощной атаки на отметке 4:21 рефери остановил поединок.

Эта победа стала для Темирова третьим успехом в октагоне UFC и вторым финишем в первом раунде. После боя он не скрывал своего намерения побороться за чемпионский пояс.

Гуськов дошел с бывшим чемпионом до последнего раунда

Богдану Гуськову предстояла гораздо более сложная задача. Он вышел в октагон против бывшего чемпиона Магомеда Анкалаева с минимальным лагерем подготовки.

Гуськов постоянно создавал угрозу своими мощными ударами и довел бой до пятого раунда. Однако в заключительном раунде Анкалаев усилил давление и провел серию ударов. Судья остановил поединок на отметке 2:41.

Несмотря на поражение, Гуськов:

  • принял бой на коротком уведомлении;

  • провел свой первый пятираундовый поединок против бывшего чемпиона;

  • боролся до решающего раунда;

  • получил колоссальный опыт противостояния с элитой полутяжелого веса.

Для Анкалаева же эта победа стала важным шагом на пути к возвращению в гонку за чемпионский титул.

Полные результаты турнира UFC Фигхт Нигхт 282

В рамках турнира было проведено 12 боев. Запланированный поединок Ислам Дулатов — Велингтон Турман был отменен за несколько часов до начала соревнований из-за болезни Дулатова.

Основной кард

Бой

Результат

Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов

Анкалаев, ТКО, 5-й раунд — 2:41

Стив Эрсег — Рамазон Темиров

Темиров, ТКО, 1-й раунд — 4:21

Магомед Зайнуков — Дамиан Ржепецкий

Зайнуков, единогласное решение — 30:27

Ризван Куниев — Тайрелл Форчун

Куниев, ТКО, 3-й раунд — 1:12

Сайгид Изагахмаев — Абубакар Вагаев

Вагаев, единогласное решение — 29:28

Предварительный кард

Бой

Результат

Вальтер Уокер — Томас Петерсен

Уокер, сабмишен, 1-й раунд — 1:32

Дастин Джейкоби — Мухаммад Саидов

Саидов, ТКО, 2-й раунд — 4:49

Сантьяго Понзиниббио — Сэм Паттерсон

Паттерсон, ТКО, 2-й раунд — 3:06

Исмаэл Бонфим — Аксель Сола

Сола, сабмишен, 1-й раунд — 4:44

Брендсон Рибейро — Магомед Тучалов

Тучалов, единогласное решение — 29:28

Нурулло Алиев — Майк Дэвис

Алиев, единогласное решение — 30:27

Абдул Хуссейн — Коди Гибсон

Хуссейн, сабмишен, 3-й раунд — 3:07

Все результаты зафиксированы на странице итогов турнира от ММА Фигхтинг.

Главный итог вечера для узбекского ММА

Результаты оказались разными, но оба бойца заявили о себе на самом высоком уровне.

Темиров остановил бывшего претендента на титул из топ-10 уже в первом раунде, заявив о серьезных амбициях на продвижение в рейтинге. А Гуськов, несмотря на короткую подготовку, бился с бывшим чемпионом до пятого раунда, показав свою готовность к боям элитного уровня.

Теперь Темирова ждет еще одно серьезное испытание с рейтинговым оппонентом, а Гуськова — возвращение в октагон с полноценным лагерем подготовки. Вечер в Абу-Даби подошел к концу, но для двух узбекских спортсменов новый этап большого пути только начинается.

А что по вашему мнению стало самым ярким моментом вечера: нокаут от Темирова или мужество Гуськова в бою с бывшим чемпионом? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами UFC через Telegram.

Абу-ДабиРамазон ТемировМагомед АнкалаевСтив ЭрцегЮФС
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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