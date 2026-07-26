Стоимость компании Те Boring Company, основанной Илоном Маском, может достичь 20 миллиардов долларов
Стартап Илона Маска Те Boring Company, занимающийся бурением тоннелей, находится на пороге расширения своего инвестиционного портфеля. Как сообщает издание Те Валл Стрит Джурнал, компания ведет переговоры о привлечении нового инвестиционного раунда на сумму 4 миллиарда долларов при оценке стоимости в 20 миллиардов долларов. Если данная сделка состоится, рыночная стоимость компании продемонстрирует резкий рост. Об этом сообщает Techcrunch.ком.
Этот показатель является огромным скачком для Те Boring Company. Для справки: в 2022 году этот стартап оценивался в 5,7 миллиарда долларов. Всего два года спустя почти четырехкратное увеличение стоимости компании свидетельствует о высоком доверии инвесторов к идеям Маска, направленным на трансформацию транспортной инфраструктуры. Тем не менее, издание отмечает, что переговоры еще не завершены и окончательные условия могут измениться.
Успех в Лас-Вегасе и проблемы с безопасностьюВ настоящее время Те Boring Company реализовала свой крупнейший проект в городе Лас-Вегас. Через построенную под городом сеть тоннелей электромобили Tesla перевозят пассажиров между различными станциями. Эта система отличается от традиционного метро тем, что строится дешевле и быстрее. Несмотря на это, проект не лишен критики.
В частности, были зафиксированы случаи серьезных травм рабочих в процессе строительства тоннеля. Кроме того, регулирующие органы штата Невада в прошлом году заявляли, что Те Boring Company около 800 раз нарушила экологические нормы. Подобные проблемы с безопасностью и окружающей средой рассматриваются как факторы, которые могут помешать планам компании по дальнейшему расширению.
Глобальные планы и новые направленияТе Boring Company не намерена ограничиваться только США. Представители компании уже объявили о планах строительства тоннельных сетей в таких крупных городах, как Нашвилл и Дубай. Также стартап представил свои проекты в таких мегаполисах, как Балтимор, Чикаго и Лос-Анджелес. Эти проекты предполагают решение проблемы городских заторов с помощью подземной транспортной системы.
Выделившаяся в 2018 году из состава SpaceX в качестве отдельного подразделения, Те Boring Company развивается параллельно с другими проектами Илона Маска. Например, хотя SpaceX недавно провела историческую процедуру IPO, цены ее акций начали снижаться. В таких условиях привлечение нового капитала для Те Boring Company имеет важное значение для стабильности общей бизнес-империи Маска.
Для таких динамично развивающихся стран, как Узбекистан, сталкивающихся с проблемами городского транспорта, подобные технологии в будущем могут стать интересным решением. Пока же мировое сообщество продолжает наблюдать за тем, насколько быстро и безопасно будет реализован очередной амбициозный план Маска.
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