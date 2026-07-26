Нурулло Алиев победил опытного соперника: уже 12 боев без поражений
Таджикский боец Нурулло Алиев завершил одно из самых серьезных испытаний в Абу-Даби уверенной победой. 25-летний непобежденный боец превзошел опытного Майка Дэвиса по итогам трех раундов, однако важнейшее значение этого результата теперь проявится в решении, которое примет UFC.
Все трое судей отдали победу Алиеву со счетом 30:27. Таким образом, «Таджикский орел» не потерпел ни одного поражения в 12-м бою своей профессиональной карьеры.
Три раунда — единогласная оценка судей
Поединок в легком весе, прошедший в рамках предварительного карда турнира UFC Фигхт Нигхт на арене «Этихад» в Абу-Даби, продложился всю дистанцию.
Майк Дэвис подошел к бою с большим опытом в UFC и рекордом 12–3. Тем не менее, несмотря на опасные удары и физическое давление со стороны соперника, Алиев провел бой по своему плану. Базовым стилем Алиева в UFC считается борьба.
Решение судей: 30:27, 30:27 и 30:27 — все в пользу Нурулло Алиева.
Отсутствие разницы в судейских записках означает, что таджикский спортсмен доминировал во всех трех раундах.
Идеальная серия Алиева продолжилась
Нурулло Алиев выходил в октагон с серией из 11 побед в 11 боях. После успеха в поединке с Дэвисом его профессиональный рекорд стал 12–0.
Показатель
Нурулло Алиев
Майк Дэвис
Рекорд до боя
11–0
12–3
Результат
Победа единогласным решением
Поражение
Судейский счет
30:27, 30:27, 30:27
—
Новый рекорд
12–0
12–4
Весовая категория
Легкий вес
Легкий вес
Алиев начал профессиональную карьеру в 2018 году. Он попал в UFC через Дана Вхите'с Контендер Сериес и провел свои первые три боя в промоушене также без поражений.
Почему Дэвис был одним из его самых серьезных испытаний?
Майк Дэвис — не однобокий спортсмен, полагающийся исключительно на ударную технику. По данным UFC, американский боец не только активно разменивается ударами в октагоне, но и совершает в среднем 2,48 тейкдауна каждые 15 минут. В Абу-Даби он приехал, одержав пять побед в семи боях под эгидой UFC.
Для Алиева этот поединок должен был дать ответы на несколько вопросов:
сможет ли он придерживаться своего плана против сильного и опытного соперника;
будет ли контролировать темп на протяжении трех раундов;
найдет ли противоядие против комбинации борьбы и ударной техники;
готов ли он к более высокому уровню в легком весе UFC?
Победа единогласным решением дала утвердительные ответы на эти вопросы. Это было не шоу с нокаутом, а профессиональная и практически безупречная работа — порой счет 30:27 говорит громче любого хайпа.
Откроется ли теперь дверь в рейтинг?
Алиев пока не входит в официальный рейтинг легкого веса UFC. Однако победа над таким опытным оппонентом, как Дэвис, во всех трех раундах может предоставить ему возможность в следующий раз встретиться с еще более именитым спортсменом.
Его следующим шагом вполне может стать одно из следующих направлений:
бой с соперником на грани топ-15 рейтинга;
поединок против еще одного непобежденного или прогрессирующего проспекта;
серьезная проверка против опытного представителя топ-15.
Конечно, место в рейтинге не дается автоматически. Тем не менее, рекорд 12–0 в UFC и победа со счетом 30:27 над опытным оппонентом — это визитная карточка, которую руководство не сможет оставить без внимания.
В Абу-Даби заявил о себе новый претендент
Нурулло Алиев не смог досрочно победить Майка Дэвиса, но заставил всех троих судей единогласно вынести одинаковый вердикт. Теперь на него смотрят не просто как на непобежденного таланта, а как на серьезного бойца UFC, способного реализовывать свой план на бой против опытного оппонента.
Самые главные испытания еще впереди. Но в Абу-Даби Алиев послал четкий сигнал: его статистика 12–0 — это не просто цифра.
А как вы считаете, должен ли Нурулло Алиев получить в следующем бою соперника из рейтинга UFC? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами ММА в Telegram.
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