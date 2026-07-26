Богдан Гуськов продержался до финального раунда: Анкалаев остановил его

Богдан Гуськов получил один из величайших шансов в своей карьере в Абу-Даби. Боец, защищающий честь Узбекистана, сражался до конца в пятираундовом главном поединке против бывшего чемпиона UFC Магомеда Анкалаева, но в решающие моменты не смог выдержать натиск соперника.

Главный бой турнира UFC Фигхт Нигхт 282 завершился досрочно в пятом раунде. По предварительным данным, Анкалаев одержал победу техническим нокаутом и еще на один шаг приблизился к новой возможности побороться за чемпионский пояс.

Гуськов принял громкий бой на коротком уведомлении

Изначально Магомед Анкалаев должен был драться в Абу-Даби с Халилом Раунтри. После того как американский спортсмен снялся с турнира из-за травмы, его место занял Богдан Гуськов.

Узбекский боец принял пятираундовый маин евент менее чем за две недели до начала. В официальных данных UFC указывалось, что Анкалаев занимает первое место в рейтинге полутяжелого веса, а Гуськов — десятое.

Несмотря на нехватку времени на подготовку, Гуськов не упустил возможность выступить против бывшего чемпиона.

Это был его первый пятираундовый бой в UFC и первый главный поединок в рамках промоушена. UFC отмечал, что все 18 побед Гуськова до этого боя были досрочными.

Судьба боя решилась в последнем раунде

Противостояние, рассчитанное на пять раундов, продлилось дольше, чем ожидалось. Хотя Гуськов известен своими мощными нокаутирующими ударами, опытный Анкалаев не позволил ему завершить схватку досрочно.

Бой дошел до заключительной пятиминутки. В пятом раунде Анкалаев воплотил свое преимущество в результат, и рефери остановил поединок.

Информация о бое Результат Турнир UFC Фигхт Нигхт 282 Место проведения «Этихад Арена», Абу-Даби Весовая категория Полутяжелый вес Бойцы Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов Итог Победа Анкалаева Способ победы Технический нокаут Раунд 5-й раунд

Таким образом, Гуськов впервые в карьере провел бой до пятого раунда. Однако сотворить сенсацию против лидера рейтинга UFC ему не удалось.

Несмотря на поражение, Гуськов прошел серьезное испытание

Результат оказался не в пользу представителя Узбекистана, но этот бой имеет особое значение для его карьеры.

Гуськов:

принял бой на коротком уведомлении;

вышел против бывшего чемпиона и первого номера рейтинга;

впервые принял участие в пятираундовом маин евент;

довел бой до решающего раунда;

получил опыт противостояния с одним из сильнейших спортсменов дивизиона.

Перед боем рекорд Гуськова составлял 18–3–1. Анкалаев же вышел в октагон с показателем 20–2–1 и серией без поражений в предыдущих 14 боях UFC.

Короче говоря, Гуськову достался далеко не легкий соперник, а один из самых суровых «боссов» дивизиона.

Анкалаев снова вернулся в чемпионскую гонку

Магомед Анкалаев ранее завоевывал чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, но позже утерял его в реванше с Алексом Перейрой. Бой с Гуськовым стал для российского спортсмена первым выступлением после того поражения.

Узбекский боец уступил досрочно, после чего Анкалаев остается в числе главных претендентов на титул. Его следующий соперник будет зависеть от ситуации в чемпионской гонке дивизиона и решения руководства UFC.

Каким будет следующий шаг для Гуськова?

Это поражение не выбивает Богдана Гуськова из борьбы в дивизионе. Наоборот, тот факт, что он на короткой подготовке продержался до пятого раунда против соперника топ-уровня, может позволить ему сохранить позиции для получения еще одного рейтингового боя.

Теперь его главные задачи:

вернуться в октагон с полноценным тренировочным лагерем;

сохранить свои позиции в рейтинге;

одержать победу над представителем топ-десятки;

снова приблизиться к чемпионской гонке.

Вечер в Абу-Даби завершился не так, как рассчитывал Гуськов. Но он не стал избегать большого боя, боролся до последнего раунда и испытал себя против элиты полутяжелого веса. Теперь настоящий ответ даст его следующий поединок.

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