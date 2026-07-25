Эммануэль Пети: Харри Кейн больше не сможет завоевать Золотой мяч

·89·Спорт
Эммануэль Пети: Харри Кейн больше не сможет завоевать Золотой мяч

Легенда сборной Франции и Английской Премьер-лиги Эммануэль Пети резко высказался о нападающем Баварии и сборной Англии Харри Кейне. По его словам, шансы опытного форварда в борьбе за индивидуальные награды, в частности за Золотой мяч, полностью исчерпаны. Пети объяснил эту ситуацию тем, что нападающий исчезает в самых важных и решающих матчах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя Харри Кейн провел результативный сезон в немецкой Бундеслиге и забил много голов, по мнению Пети, этих результатов недостаточно для получения престижной награды. Как сообщает издание Goal.com, бывший полузащитник подверг критике то, что Кейн не проявил себя на стадионах Лиги чемпионов и в матчах плей-офф крупных турниров на уровне сборных.

Провал в больших матчах

«Шансы Харри Кейна на Золотой мяч исчерпаны. Если смотреть только на статистику в чемпионате Германии, то все в порядке. Но в Лиге чемпионов и в сборной, в тяжелый момент, когда идет борьба за реальную победу, он исчез», — говорит Пети в интервью изданию Мр Гамбле. Он подчеркнул, что как бы Кейн ни старался, он не способен повлиять на исход игры в решающих поединках.

В прошлом сезоне Харри Кейн провел 51 матч во всех турнирах и сумел забить 61 гол. Он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги с 36 голами и завоевал европейскую «Золотую бутсу». Однако эти личные успехи не трансформировались в командные трофеи. Бавария уступила ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов, а сборная Англии потерпела поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.

Кто главные претенденты?

По мнению Пети, в настоящее время в борьбе за Золотой мяч другие игроки находятся далеко впереди. В качестве кандидатов он назвал следующих:

  • Ламин Ямаль: молодой талант, показавший великолепную игру на чемпионате мира;
  • Родри: полузащитник, продемонстрировавший самую стабильную и мощную игру на протяжении всего турнира;
  • Лионель Месси: хотя он сейчас выступает за Интер Майми, успех со сборной по-прежнему удерживает его в гонке.
Бывший французский футболист добавил, что при вручении Золотого мяча следует избегать коммерческих решений, а истинный победитель должен определяться по результатам на поле. По его мнению, один из представителей сборной Испании выглядит более достойным получения этой награды.

Для узбекистанских любителей футбола ситуация с Харри Кейном — интересная тема, поскольку за свою карьеру форвард еще не выиграл ни одного престижного командного трофея. Это заявление Пети может еще больше подорвать веру в то, что Кейн покорит не только командные, но и личные вершины.

Харри КейнЗолотой МячБаварияЭммануэль ПетиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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