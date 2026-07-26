Эрлинг Холанд на свадьбе Доннаруммы удивил гостей исполнением тана «Лодочка викингов»

·97·Спорт
Эрлинг Холанд на свадьбе Доннаруммы удивил гостей исполнением тана «Лодочка викингов»

Звёздный нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд любит находиться в центре внимания и за пределами поля. Недавно он устроил настоящее шоу на роскошной свадьбе своего одноклубника, вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, задав тон традиции «Лодочка викингов» (Викинг ров), которая сразу стала вирусной в социальных сетях. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

На свадебном торжестве, прошедшем в живописном итальянском городке Локоротондо, норвежский бомбардир вышел на сцену и взял в руки барабан. Как отмечает издание Goal.com, Эрлин Холанд повторил со свадебными гостями стиль празднования, ставший популярным со сборной Норвегии во время чемпионата мира. Согласно этой традиции, один человек задаёт ритм, а остальные дружно покачиваются в такт, словно плывя в лодке.

На церемонии Джанлуиджи Доннарумма женился на своей давней возлюбленной Алессии Элефанте. Мероприятие превратилось в настоящее созвездие европейского футбола. Среди гостей были легендарный Паоло Мальдини, а также известные футболисты Сандро Тонали и Николо Барелла. Эрлинг Холанд приехал со своей спутницей Изабель Хаугсег Йохансен и стал самым веселым участником вечера.

Энергия с поля перенеслась на праздник

Эрлинг Холанд не ограничился игрой на барабане — он также показал растерянным гостям, которые не сразу поняли эту традицию, как именно нужно выполнять движения. Его искренний смех и энергия придали свадьбе особую атмосферу. Напомним, что этот праздник «гребли в лодке» стал популярен под руководством Мартина Эдегора после победы сборной Норвегии над Бразилией.

Эти веселые моменты могут стать для игроков Манчестер Сити последним отдыхом перед началом нового сезона. Ведь в клубе наступает период больших перемен. После десяти лет успешной работы Хосеп Гвардиола покинул команду, а его место занял Энцо Мареска. В эпоху Гвардиолы «горожане» завоевали 20 крупных трофеев и стали абсолютным лидером английского футбола.

Теперь Эрлингу Холанду и его одноклубникам предстоит защищать свои титулы под руководством нового тренера. А такая дружная атмосфера на свадьбе Доннаруммы показала, что отношения между игроками крепки не только на поле, но и в жизни. Для футбольных болельщиков из Узбекистана подобные неформальные мероприятия — отличная возможность увидеть человеческую сторону звезд.

Эрлинг ХоландДжанлуиджи ДоннаруммаМанчестер СитиФутболСвадьба
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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