Эрлинг Холанд на свадьбе Доннаруммы удивил гостей исполнением тана «Лодочка викингов»

Звёздный нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд любит находиться в центре внимания и за пределами поля. Недавно он устроил настоящее шоу на роскошной свадьбе своего одноклубника, вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, задав тон традиции «Лодочка викингов» (Викинг ров), которая сразу стала вирусной в социальных сетях. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

На свадебном торжестве, прошедшем в живописном итальянском городке Локоротондо, норвежский бомбардир вышел на сцену и взял в руки барабан. Как отмечает издание Goal.com, Эрлин Холанд повторил со свадебными гостями стиль празднования, ставший популярным со сборной Норвегии во время чемпионата мира. Согласно этой традиции, один человек задаёт ритм, а остальные дружно покачиваются в такт, словно плывя в лодке.

На церемонии Джанлуиджи Доннарумма женился на своей давней возлюбленной Алессии Элефанте. Мероприятие превратилось в настоящее созвездие европейского футбола. Среди гостей были легендарный Паоло Мальдини, а также известные футболисты Сандро Тонали и Николо Барелла. Эрлинг Холанд приехал со своей спутницей Изабель Хаугсег Йохансен и стал самым веселым участником вечера.

Энергия с поля перенеслась на праздник

Эрлинг Холанд не ограничился игрой на барабане — он также показал растерянным гостям, которые не сразу поняли эту традицию, как именно нужно выполнять движения. Его искренний смех и энергия придали свадьбе особую атмосферу. Напомним, что этот праздник «гребли в лодке» стал популярен под руководством Мартина Эдегора после победы сборной Норвегии над Бразилией.

Эти веселые моменты могут стать для игроков Манчестер Сити последним отдыхом перед началом нового сезона. Ведь в клубе наступает период больших перемен. После десяти лет успешной работы Хосеп Гвардиола покинул команду, а его место занял Энцо Мареска. В эпоху Гвардиолы «горожане» завоевали 20 крупных трофеев и стали абсолютным лидером английского футбола.

Теперь Эрлингу Холанду и его одноклубникам предстоит защищать свои титулы под руководством нового тренера. А такая дружная атмосфера на свадьбе Доннаруммы показала, что отношения между игроками крепки не только на поле, но и в жизни. Для футбольных болельщиков из Узбекистана подобные неформальные мероприятия — отличная возможность увидеть человеческую сторону звезд.