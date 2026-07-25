Рамазон Темиров нокаутировал Стива Эрсега в Абу-Даби (видео)

Рамазон Темиров одержал одну из самых громких побед в своей карьере в Абу-Даби. Узбекский боец победил занимавшего десятое место в рейтинге UFC и ранее боровшегося за чемпионский пояс Стива Эрсега техническим нокаутом в первом раунде.

Рассчитанный на три раунда ко-маин евент продлился недолго. Темиров практически не оставил сопернику шансов реализовать свой план, но самый главный результат этой победы еще впереди — включит ли его теперь UFC в рейтинг?

Темиров завершил главное испытание в первом раунде

Турнир UFC Фигхт Нигхт 282 прошел 25 июля на арене Этихад Арена в Абу-Даби. Во втором по значимости бою вечера Рамазон Темиров вышел в октагон против представителя Австралии Стива Эрсега.

Перед боем Эрсы занимал десятую строчку в рейтинге наилегчайшего веса. Несмотря на то, что Темиров находился вне рейтинга, UFC выставил его против соперника из топ-10 дивизиона. Для узбекского спортсмена это был самый серьезный экзамен в карьере.

Темирову не понадобилось трех раундов для победы — он остановил соперника из рейтинга уже в первом раунде.

По официальным результатам, поединок завершился победой Темирова техническим нокаутом. Это стало одним из самых ярких результатов в основном карде турнира.

Эрсег не был простым соперником

Стив Эрсег имеет большой опыт крупных боев в UFC. Австралийский спортсмен ранее дрался за пояс против чемпиона UFC Александра Пантожи и перед боем с Темировым имел рекорд из 14 побед и 4 поражений.

Перед боем Рамазон Темиров Стив Эрсег Возраст 29 30 Рекорд 19–3 14–4 Рейтинг UFC Вне рейтинга 10-е место Исход боя Технический нокаут Поражение Раунд 1-й раунд 1-й раунд

Поэтому данный результат нельзя оценивать как дежурную победу Темирова. Он одолел соперника из рейтинга, познавшего вкус титульных боев, не доводя дело до решения судей.

Важное уточнение по рекорду

В официальных данных UFC перед боем у Темирова значился рекорд 19–3, а у Эрсега — 14–4. Соответственно, после результата в Абу-Даби профессиональный показатель узбекского бойца стал 20–3, а австралийского спортсмена — 14–5.

В официальной статистике Темирова есть и другие примечательные детали:

11 побед нокаутом или техническим нокаутом;

10 побед в первом раунде;

победы в обоих предыдущих боях в UFC;

а теперь и громкий успех над первым в карьере соперником из рейтинга.

В своем дебюте в UFC в октябре 2024 года он также нокаутировал Си Джея Вергару в первом раунде, а затем победил Чарльза Джонсона единогласным решением судей.

Что дает эта победа Темирову?

Темиров остановил номер десять рейтинга в первом раунде. Этот результат существенно повышает его шансы войти в топ-15 при следующем обновлении рейтинга.

Логично, что теперь UFC может предложить ему один из двух путей:

Бой против еще одного соперника с 7-го по 12-е места рейтинга; Крупное рейтинговое противостояние, победитель которого приблизится к чемпионской гонке.

Однако рейтинг меняется не по принципу автоматического занятия позиции соперника. UFC наряду с результатом учитывает активность других спортсменов, их последние бои и общую ситуацию в дивизионе.

Тем не менее, технический нокаут бойца из топ-10 в первом раунде — это не тот результат, который составители рейтингов могут оставить без внимания. Он не постучался в дверь октагона, он ее выбил — остальное теперь за UFC.

Для узбекского бойца начался новый этап

Предыдущие победы Темирова зарекомендовали его как талантливого и опасного ударника. А успех в бою с Эрсегом приблизил его к числу реальных претендентов в дивизионе наилегчайшего веса.

Теперь главная задача перед ним — доказать, что эта победа не была случайной вспышкой. Следующий соперник наверняка будет еще сильнее предыдущих. Но в Абу-Даби Темиров послал важный сигнал: он способен не просто конкурировать с бойцами из рейтинга, но и побеждать их досрочно.

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