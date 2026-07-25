Рамазон Темиров нокаутировал Стива Эрсега в Абу-Даби (видео)
Рамазон Темиров одержал одну из самых громких побед в своей карьере в Абу-Даби. Узбекский боец победил занимавшего десятое место в рейтинге UFC и ранее боровшегося за чемпионский пояс Стива Эрсега техническим нокаутом в первом раунде.
Рассчитанный на три раунда ко-маин евент продлился недолго. Темиров практически не оставил сопернику шансов реализовать свой план, но самый главный результат этой победы еще впереди — включит ли его теперь UFC в рейтинг?
Темиров завершил главное испытание в первом раунде
Турнир UFC Фигхт Нигхт 282 прошел 25 июля на арене Этихад Арена в Абу-Даби. Во втором по значимости бою вечера Рамазон Темиров вышел в октагон против представителя Австралии Стива Эрсега.
Перед боем Эрсы занимал десятую строчку в рейтинге наилегчайшего веса. Несмотря на то, что Темиров находился вне рейтинга, UFC выставил его против соперника из топ-10 дивизиона. Для узбекского спортсмена это был самый серьезный экзамен в карьере.
Темирову не понадобилось трех раундов для победы — он остановил соперника из рейтинга уже в первом раунде.
По официальным результатам, поединок завершился победой Темирова техническим нокаутом. Это стало одним из самых ярких результатов в основном карде турнира.
Эрсег не был простым соперником
Стив Эрсег имеет большой опыт крупных боев в UFC. Австралийский спортсмен ранее дрался за пояс против чемпиона UFC Александра Пантожи и перед боем с Темировым имел рекорд из 14 побед и 4 поражений.
Перед боем
Рамазон Темиров
Стив Эрсег
Возраст
29
30
Рекорд
19–3
14–4
Рейтинг UFC
Вне рейтинга
10-е место
Исход боя
Технический нокаут
Поражение
Раунд
1-й раунд
1-й раунд
Поэтому данный результат нельзя оценивать как дежурную победу Темирова. Он одолел соперника из рейтинга, познавшего вкус титульных боев, не доводя дело до решения судей.
Важное уточнение по рекорду
В официальных данных UFC перед боем у Темирова значился рекорд 19–3, а у Эрсега — 14–4. Соответственно, после результата в Абу-Даби профессиональный показатель узбекского бойца стал 20–3, а австралийского спортсмена — 14–5.
В официальной статистике Темирова есть и другие примечательные детали:
11 побед нокаутом или техническим нокаутом;
10 побед в первом раунде;
победы в обоих предыдущих боях в UFC;
а теперь и громкий успех над первым в карьере соперником из рейтинга.
В своем дебюте в UFC в октябре 2024 года он также нокаутировал Си Джея Вергару в первом раунде, а затем победил Чарльза Джонсона единогласным решением судей.
Что дает эта победа Темирову?
Темиров остановил номер десять рейтинга в первом раунде. Этот результат существенно повышает его шансы войти в топ-15 при следующем обновлении рейтинга.
Логично, что теперь UFC может предложить ему один из двух путей:
Бой против еще одного соперника с 7-го по 12-е места рейтинга;
Крупное рейтинговое противостояние, победитель которого приблизится к чемпионской гонке.
Однако рейтинг меняется не по принципу автоматического занятия позиции соперника. UFC наряду с результатом учитывает активность других спортсменов, их последние бои и общую ситуацию в дивизионе.
Тем не менее, технический нокаут бойца из топ-10 в первом раунде — это не тот результат, который составители рейтингов могут оставить без внимания. Он не постучался в дверь октагона, он ее выбил — остальное теперь за UFC.
Для узбекского бойца начался новый этап
Предыдущие победы Темирова зарекомендовали его как талантливого и опасного ударника. А успех в бою с Эрсегом приблизил его к числу реальных претендентов в дивизионе наилегчайшего веса.
Теперь главная задача перед ним — доказать, что эта победа не была случайной вспышкой. Следующий соперник наверняка будет еще сильнее предыдущих. Но в Абу-Даби Темиров послал важный сигнал: он способен не просто конкурировать с бойцами из рейтинга, но и побеждать их досрочно.
Как вы думаете, какое место в рейтинге UFC должен занять Рамазон Темиров? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь этой статьей об исторической победе с фанатами ММА в Telegram.
…