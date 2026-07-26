Шохжахон Эргашев сдержал обещание: Урванову хватило одного раунда (видео)

Шохжахон Эргашев не стал затягивать бой перед ташкентскими болельщиками. Узбекский боксер неоднократно заявлял перед началом главного поединка, что победит соперника в первом раунде — в «Хумо Арена» его предсказание сбылось практически как по сценарию.

Марк Урванов не смог полностью завершить даже первую трехминутку. После давления и мощных ударов Эргашева рефери остановил бой, и узбекскому спортсмену была присуждена победа техническим нокаутом.

Главный бой в «Хумо Арена» продлился недолго

25 июля в ташкентском комплексе «Хумо Арена» прошел вечер профессионального бокса Алл Старс. В главном поединке турнира Шохжахон Эргашев вышел на ринг против россиянина Марка Урванова. Перед боем Урванов резко высказался в адрес Эргашева, утверждая, что победит его.

Однако на ринге события развивались по совершенно другому сценарию. Эргашев с первого же гонга захватил инициативу, не дав сопернику найти свою дистанцию и реализовать собственный план.

Эргашев сдержал данное обещание: Урванов потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде.

Российский боксер после серии ударов оказался в состоянии, при котором не мог безопасно продолжать бой. Рефери вмешался в ситуацию и досрочно завершил поединок.

Быстрая победа в цифрах

Основной показатель Результат Турнир Вечер профессионального бокса Алл Старс Место проведения «Хумо Арена», Ташкент Главный бой Шохжахон Эргашев — Марк Урванов Победитель Шохжахон Эргашев Способ победы Технический нокаут Раунд Первый раунд Новый рекорд Эргашева 27 побед, 2 поражения Новый рекорд Урванова 26 побед, 9 поражений, 2 ничьи

До боя в открытых источниках рекорд Эргашева значился как 26–2, а у Урванова — 26–8–2. Таким образом, после главного боя показатели изменились на 27–2 и 26–9–2 соответственно.

Что означает эта победа для Эргашева?

Шохжахон Эргашев в 2023 году боролся за чемпионский пояс IBF в суперлегком весе против Субриэля Матиаса. В том поединке пуэрториканский боксер защитил свой титул.

Быстрая победа над Урваровым важна для Эргашева сразу по нескольким аспектам:

добыта 27-я победа на профессиональном ринге;

в очередной раз продемонстрирована способность наносить мощные удары;

главный бой в Ташкенте завершен убедительно;

усилились позиции для претендования на бои против топовых соперников высокого уровня.

Само по себе это выступление не выведет Эргашева на титульный бой немедленно. Но для продолжения карьеры на высоком уровне ему были необходимы именно такие — уверенные, быстрые и не оставляющие вопросов победы.

Урванов снова остановлен перед узбекской публикой

Для Марка Урванова очередной бой в Ташкенте также завершился неудачно. Российский боксер в ноябре 2025 года досрочно проиграл и Шахраму Гиясову. Ранее он также не смог выиграть в поединке с Хуршидбеком Расулжоновым.

Перед встречей с Эргашевым Урванов делал громкие заявления и жестко критиковал соперника. Однако на ринг ушел всего один раунд, чтобы получить ответ.

Теперь на очереди более крупный бой

Шохжахон Эргашев выполнил свою задачу без лишних затрат времени. Теперь решающее значение будет иметь его следующий противник: еще один промежуточный бой или серьезное испытание против боксера из верхушки мировых рейтингов?

Результат в «Хумо Арена» показал одно — ударная мощь Эргашева по-прежнему остается его главным оружием. Однако для полноценного возвращения на чемпионский путь эту силу потребуется продемонстрировать и против высококлассного оппонента.

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Боксер Марк Урванов ранее адресовал Шохжахону Эргашеву следующие «шпильки»: