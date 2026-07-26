Боруссия Дортмунд 2007-йилги иқтидор учун курашда Милан жамоасини ортда қолдирмоқда

·82·Спорт
Боруссия Дортмунд 2007-йилги иқтидор учун курашда Милан жамоасини ортда қолдирмоқда

Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби Европа футболидаги энг ёрқин ёш иқтидорлардан бири, Генк ярим ҳимоячиси Константинос Каретсас трансфери бўйича фаол ҳаракатларни бошлади. 2007-йилда туғилган ушбу ҳужумкор ярим ҳимоячи учун курашда Дортмундликлар Италиянинг Милан клубини ортда қолдириб, келишувни якунлашга яқин турибди. Ушбу трансфер немис клубининг ёш иқтидорларни кашф этиш ва уларни жаҳон юлдузи даражасига кўтариш стратегиясининг навбатдаги қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Deutschланд нашри хабар беришича, Боруссия Дортмунд спорт директори Нилс-Оле Боок жамоанинг Осиё турига йўл олмади. Бунинг ўрнига у Белгия клуби раҳбарияти билан ҳал қилувчи музокараларни ўтказиш учун Генк шаҳрига йўл олган. Боокнинг мақсади — қисқа вақт ичида трансфер шартларини келишиб олиш ва футболчини ўз сафига қўшиб олишдир. Клуб аллақачон футболчи билан 2031-йилгача мўлжалланган шахсий шартнома бўйича келишувга эришган.

Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотлар

Генк раҳбарияти ўзининг ёш юлдузини арзон нархда қўйиб юбормоқчи эмас. Маълумотларга кўра, Белгия клуби Каретсас учун камида 35 миллион евро кафолатланган тўлов ва турли бонуслар билан бирга умумий 40 миллион евро талаб қилмоқда. Боруссия Дортмунднинг сўнгги таклифи 30 миллион евро ва 5 миллион евро бонусдан иборат бўлган эди, бироқ Генк бу таклифни рад этган. Эндиликда немислар ўз таклифларини яхшилашлари кутилмоқда.

Дортмундликларнинг бундай шошилинч ҳаракатларига жамоа таркибидаги ўзгаришлар сабаб бўлмоқда. Карим Адееми Барселона сафига ўтишга яқин тургани ва Жулиан Брандтга Англиянинг Лидс жамоасидан жиддий қизиқиш борлиги сабабли, клуб ҳужумкорликни ошириш учун янги қон қуйишни мақсад қилган. Каретсас билан бирга Кёлн ҳужумчиси Саид Эл Мала ҳам Дортмунднинг асосий нишонлари рўйхатидан жой олган.

Милан нега курашдан чиқиб кетмоқда?

Италиянинг Милан клуби ҳам узоқ вақтдан бери Константинос Каретсаснинг ўйинларини кузатиб келаётган эди. Жамоа бош мураббийи Рубен Аморим чап оёқда ҳаракатланадиган, марказий ҳужумчи ортида ўйнайдиган креатив ярим ҳимоячига эҳтиёж сезаётган эди. Бироқ, Милан айни дамда трансфер бозорида ноқулай ҳолатда қолмоқда. Гончало Ramос ва Марио Гила учун сарфланган 100 миллион евродан сўнг, клуб молиявий мувозанатни сақлашга мажбур.

Милан учун ҳозирги устувор вазифа — таркибдаги ортиқча футболчиларни сотиш орқали маблағ йиғишдир. Хусусан, Рафа Леао атрофидаги трансфер миш-мишлари ва унга Туркиянинг Галатасарой ҳамда Фенербахче клубларидан бўлаётган қизиқишлар ҳал бўлмагунча, Милан янги йирик трансферларни амалга оша олмайди. Бу эса Боруссия Дортмунд учун айни муддао бўлиб, улар рақобатчисиз музокараларни якунлаш имконига эга бўлишди.

Константинос Каретсас ўзининг ёшига қарамай, майдонни кўриш қобилияти ва техникаси билан мутахассислар эътиборини тортган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у Дортмунднинг ёш иқтидорлар билан ишлаш анъанасини давом эттирувчи навбатдаги юлдузга айланиши мумкин. Белгиялик ва грециялик манбалар бу келишувнинг яқин кунларда расман эълон қилинишини тахмин қилмоқда.

Боруссия ДортмундМиланГенкТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди