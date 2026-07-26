Боруссия Дортмунд 2007-йилги иқтидор учун курашда Милан жамоасини ортда қолдирмоқда
Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби Европа футболидаги энг ёрқин ёш иқтидорлардан бири, Генк ярим ҳимоячиси Константинос Каретсас трансфери бўйича фаол ҳаракатларни бошлади. 2007-йилда туғилган ушбу ҳужумкор ярим ҳимоячи учун курашда Дортмундликлар Италиянинг Милан клубини ортда қолдириб, келишувни якунлашга яқин турибди. Ушбу трансфер немис клубининг ёш иқтидорларни кашф этиш ва уларни жаҳон юлдузи даражасига кўтариш стратегиясининг навбатдаги қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Deutschланд нашри хабар беришича, Боруссия Дортмунд спорт директори Нилс-Оле Боок жамоанинг Осиё турига йўл олмади. Бунинг ўрнига у Белгия клуби раҳбарияти билан ҳал қилувчи музокараларни ўтказиш учун Генк шаҳрига йўл олган. Боокнинг мақсади — қисқа вақт ичида трансфер шартларини келишиб олиш ва футболчини ўз сафига қўшиб олишдир. Клуб аллақачон футболчи билан 2031-йилгача мўлжалланган шахсий шартнома бўйича келишувга эришган.
Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотларГенк раҳбарияти ўзининг ёш юлдузини арзон нархда қўйиб юбормоқчи эмас. Маълумотларга кўра, Белгия клуби Каретсас учун камида 35 миллион евро кафолатланган тўлов ва турли бонуслар билан бирга умумий 40 миллион евро талаб қилмоқда. Боруссия Дортмунднинг сўнгги таклифи 30 миллион евро ва 5 миллион евро бонусдан иборат бўлган эди, бироқ Генк бу таклифни рад этган. Эндиликда немислар ўз таклифларини яхшилашлари кутилмоқда.
Дортмундликларнинг бундай шошилинч ҳаракатларига жамоа таркибидаги ўзгаришлар сабаб бўлмоқда. Карим Адееми Барселона сафига ўтишга яқин тургани ва Жулиан Брандтга Англиянинг Лидс жамоасидан жиддий қизиқиш борлиги сабабли, клуб ҳужумкорликни ошириш учун янги қон қуйишни мақсад қилган. Каретсас билан бирга Кёлн ҳужумчиси Саид Эл Мала ҳам Дортмунднинг асосий нишонлари рўйхатидан жой олган.
Милан нега курашдан чиқиб кетмоқда?Италиянинг Милан клуби ҳам узоқ вақтдан бери Константинос Каретсаснинг ўйинларини кузатиб келаётган эди. Жамоа бош мураббийи Рубен Аморим чап оёқда ҳаракатланадиган, марказий ҳужумчи ортида ўйнайдиган креатив ярим ҳимоячига эҳтиёж сезаётган эди. Бироқ, Милан айни дамда трансфер бозорида ноқулай ҳолатда қолмоқда. Гончало Ramос ва Марио Гила учун сарфланган 100 миллион евродан сўнг, клуб молиявий мувозанатни сақлашга мажбур.
Милан учун ҳозирги устувор вазифа — таркибдаги ортиқча футболчиларни сотиш орқали маблағ йиғишдир. Хусусан, Рафа Леао атрофидаги трансфер миш-мишлари ва унга Туркиянинг Галатасарой ҳамда Фенербахче клубларидан бўлаётган қизиқишлар ҳал бўлмагунча, Милан янги йирик трансферларни амалга оша олмайди. Бу эса Боруссия Дортмунд учун айни муддао бўлиб, улар рақобатчисиз музокараларни якунлаш имконига эга бўлишди.
Константинос Каретсас ўзининг ёшига қарамай, майдонни кўриш қобилияти ва техникаси билан мутахассислар эътиборини тортган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у Дортмунднинг ёш иқтидорлар билан ишлаш анъанасини давом эттирувчи навбатдаги юлдузга айланиши мумкин. Белгиялик ва грециялик манбалар бу келишувнинг яқин кунларда расман эълон қилинишини тахмин қилмоқда.
…