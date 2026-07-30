Милан опроверг сообщения о смерти Франко Барези

Итальянский клуб Милан решительно опроверг распространившиеся в социальных сетях ложные сообщения о кончине своего почетного вице-президента и легендарного защитника Франко Барези. Как сообщает Goal.com, появившиеся в среду вечером необоснованные слухи вызвали серьезную тревогу среди болельщиков команды и близких футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Клуб оперативно выступил с официальным заявлением, сообщив, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью. Руководство призвало положить конец распространяющимся фейкам и проявить бдительность в столь щекотливом вопросе.

Сложный период в здоровье Франко Барези

В заявлении клуба подчеркивается, что 66-летний футбольный экс-игрок в настоящее время переживает очень сложный и деликатный этап своей жизни. Милан выразил полную поддержку Франко и его семье в трудные времена и убедительно попросил с уважением отнестись к их личной жизни.

Как стало известно, за последний год Барези столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В августе 2025 года бывший капитан сообщил, что перенес хирургическую операцию по удалению узелка в легком. После этого он проходит курс иммунотерапии, и именно на фоне этих медицинских процедур распространившиеся безосновательные слухи быстро завирусились в социальных сетях.

Великое наследие в составе Милана

Франко Барези признан одним из величайших защитников в истории футбола и считается истинным символом Милана. Посвятив всю свою 20-летнюю профессиональную карьеру именно этой команде, футболист защищал цвета клуба с Сан-Сиро с 1977 по 1997 год.

За 20 сезонов, проведенных на Сан-Сиро, Барези вышел на поле в 716 официальных матчах, записав на свой счет 33 гола и 24 голевые передачи. Вместе с Паоло Мальдини, Алессандро Костакуртой и Мауро Тассотти он сформировал одну из самых мощных линий защиты в истории футбола.

За этот период легендарный защитник собрал богатую коллекцию трофеев, среди которых: