Представитель Английской Премьер-лиги Фулхэм договорился с испанским клубом Реал Мадрид о совместной трансферной сделке общей стоимостью 50 миллионов евро. Как сообщает GOAL.ком, яркие звезды мадридской академии Гонсало Гарсия и Сесар Паласиос переберутся в Западный Лондон, чтобы снова заиграть вместе в новом проекте под руководством своего бывшего молодежного тренера Альваро Арбелоа. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главным трансфером в данном соглашении является покупка Гонсало Гарсии, за 70 процентов прав на которого Фулхэм согласился заплатить 40 миллионов евро. Благодаря такой финансовой структуре королевский клуб сохраняет за собой долю в будущем форварда. Испанские гранды часто используют эту практику при продаже талантливых воспитанников своей академии.

Причины ухода Гонсало Гарсии из Мадрида

Хотя 22-летний нападающий проявил себя в товарищеском матче против Леганеса и сумел забить гол, высокая конкуренция в первой команде ограничивала его шансы на выход на поле. Возможный приход Яна Диоманде и возвращение Эндрика из аренды мешали молодому футболисту регулярно играть в основном составе. Поэтому Гарсия решил покинуть родной клуб летом в поисках проекта, который гарантировал бы ему место в основе.

Мастерство Гарсии, проведшего 73 матча и забившего 30 голов за Реал Мадрид Кастилья, не вызывает сомнений. По информации издания Marca, сделка по Гонсало считается полностью завершенной, а последние детали по Сесару Паласиосу должны быть оформлены в ближайшие часы. За Паласиоса английский клуб выделит от 8 до 10 миллионов евро в обмен на 70 процентов прав.

Перспективы Сесара Паласиоса в Премьер-лиге

Сесар Паласиос также прибывает в Лондон с высоким авторитетом после успешного сезона в третьем дивизионе Испании. Центральный полузащитник понял, что пришло время покинуть ряды Кастильи и испытать себя на более высоком уровне. Несмотря на предложения от нескольких европейских клубов, возможность поработать в Премьер-лиге под руководством Альваро Арбелоа оказалась предложением, от которого невозможно отказаться.

Статистические показатели также подтверждают ажиотаж вокруг трансфера Паласиоса. Он завершил прошлый сезон в качестве одного из лучших бомбардиров группы 1 Примеры РФЭФ, забив 16 голов и отдав 5 результативных передач. Такие результаты при игре из центра делают его уникальным актививом для тактической системы Арбелоа. Ожидается, что осознанный выбор тренером Фулхэма знакомых ему по столице Испании футболистов станет залогом будущих успехов.