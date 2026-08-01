ФИФА отказалась от скандального миллиардного плана: Инфантино был вынужден отступить

·54·Спорт
ФИФА отказалась от скандального миллиардного плана: Инфантино был вынужден отступить

Международная федерация футбола (ФИФА) была вынуждена остановить один из самых спорных и крупных финансовых проектов в истории футбола. План продажи коммерческих прав на чемпионат мира и другие престижные состязания частным инвесторам перерос в крупный межконтинентальный политический конфликт. Резкая угроза бойкота со стороны футбольных организаций Европы и Северной Америки заставила руководство ФИФА свернуть с выбранного пути.

Предложение, вызвавшее бурю: неужели права на ЧМ были выставлены на продажу?

Инициатива, выдвинутая в последние месяцы президентом ФИФА Джанни Инфантино, произвела эффект разорвавшейся бомбы в мировом футболе. Согласно проекту, организация планировала передать часть коммерческих прав и прав на трансляцию чемпионатов мира и других крупных турниров консорциуму частных инвесторов.

Инфантино заявлял, что данная сделка увеличит доходы национальных футбольных ассоциаций в четыре раза, и установил федерациям дедлайн до 19 сентября для принятия решения.

Однако, как писали зарубежные СМИ, в частности влиятельные спортивные издания, за потенциальными инвесторами стояли финансовые структуры, связанные с родственниками Джареда Кушнера — зятя бывшего президента США Дональда Трампа. Это еще больше усилило подозрения и возражения вокруг процесса.

«Ни у кого нет права продавать будущее»: резкая реакция УЕФА

Первым после объявления проекта резкое сопротивление оказал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 30 июля все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, единогласно выступили с заявлением против этого плана ФИФА.

Руководство европейского футбола предупредило, что если Инфантино продолжит реализацию данного проекта, оно полностью бойкотирует все соревнования под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира.

«Ни у кого нет морального права продавать в частные руки богатство, которое было вверено нам для надежного управления ради будущих поколений», — говорится в официальном заявлении УЕФА.

Вскоре европейскую позицию полностью поддержала и Конфедерация футбола стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Объединение двух крупных конфедераций поставило ФИФА перед угрозой беспрецедентной изоляции.

Отступление Инфантино и обещание «объединить футбол»

Нарастающее давление, массовые протесты и, самое главное, угроза срыва предстоящего чемпионата мира вынудили руководство ФИФА пересмотреть свою позицию.

Джанни Инфантино выступил с официальным заявлением и объявил, что ФИФА прекращает работу над данным предложением:

«Мы внимательно выслушали все точки зрения. Проект вызвал различные разногласия и теперь уже не отвечает своим первоначальным целям. Наша главная задача всегда заключается в том, чтобы объединять и развивать футбол», — сказал президент ФИФА.

Инфантино добавил, что в ближайшее время организация проведет расширенную встречу с участием всех заинтересованных сторон, включая конфедерации и национальные ассоциации. На ней будут обсуждены альтернативные, безопасные пути финансирования и развития футбола.

Заключение: футбол превыше коммерции?

Это событие создало важный прецедент в современной спортивной политике. Попытка ФИФА глубже внедрить частный капитал в футбольные структуры провалилась из-за твердой позиции национальных и континентальных федераций.

Единый фронт УЕФА и КОНКАКАФ показал, что даже самые крупные финансовые доходы не могут стоять выше традиционного баланса футбола и значимости глобальных соревнований. Для ФИФА это ограничение стало прямым сигналом к пересмотру баланса сил внутри самой организации.

ФИФАДжанни ИнфантиноУЕФАДжаред КушнерДональд Трамп
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