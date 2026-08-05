Каннаваро: «Наверное, я единственный глупый тренер, который решил взять Машарипова на чемпионат мира»

·219·Спорт
Каннаваро: «Наверное, я единственный глупый тренер, который решил взять Машарипова на чемпионат мира»

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро раскрыл медицинские подробности, стоявшие за невозможностью Джалолиддин Машарипов принять участие в чемпионате мира. Итальянский специалист заявил, что до последнего пытался взять футболиста на мундиаль, однако проблема была связана не с ранее предполагаемой травмой колена, а с поясницей.

Каннаваро назвал это решение важным уроком для себя. Он учитывал прежние заслуги Машарипова, его влияние в команде и лидерские качества, однако состояние здоровья футболиста не позволило ему выйти на поле на крупном турнире.

«Наверное, я единственный глупый тренер, который решил взять его»

На пресс-конференции Каннаваро объяснил принятое по Машарипову решение резкой и самокритичной фразой.

«Наверное, я единственный глупый тренер, который, учитывая его состояние перед мундиалем, решил взять Машарипова на чемпионат мира».

Этими словами тренер не хотел унизить футболиста, а имел в виду, что пошёл на большой риск, включив его в состав несмотря на недостаток игровой практики.

Помимо мастерства Машарипова на поле, Каннаваро высоко оценивал его авторитет в раздевалке и психологическое влияние на команду. Ещё за месяц до мундиаля он признавал, что полузащитник пока не готов полностью, но говорил, что постарается взять его на чемпионат мира благодаря его активности и роли в командной атмосфере.

«Мы учитывали, каким он является футболистом, какое влияние способен оказывать на команду и какие заслуги у него за плечами. Мы старались помочь ему всем, чем могли», — сказал Каннаваро.

Обследований в Дубае и Риме тоже оказалось недостаточно

По словам главного тренера, для возвращения Машарипова на поле были привлечены не только медицинский штаб сборной, но и специалисты из-за рубежа.

Каннаваро сообщил, что встречался с футболистом в Дубае и Риме, а также консультировался с квалифицированными врачами по поводу возможной операции и последующего лечения.

«Я встречался с ним в Дубае и Риме. Мы также привлекли всех квалифицированных специалистов по вопросу операции».

Этот процесс показывает, что предпринимались серьёзные попытки не просто сохранить Машарипова в расширенном составе, а привести его в состояние готовности к чемпионату мира.

Однако в ходе медицинских обследований выяснилось, что основной риск связан не с коленом, которому первоначально уделяли внимание.

Главным препятствием стала проблема с поясницей

По словам Каннаваро, изначально главным недугом Машарипова считалось колено. Последующие обследования показали, что состояние, помешавшее футболисту сыграть на чемпионате мира, было связано с поясницей.

«Его главной проблемой было не колено, о котором мы думали и которому уделяли внимание, а поясница. Именно эта проблема не позволила ему принять участие в чемпионате мира».

Перед мундиалем Каннаваро также говорил, что исключение Машарипова из состава связано не с прежней проблемой колена, а с другой травмой. Тогда же отмечалось, что за последние восемь месяцев футболист получил всего 20 минут игровой практики.

Проблемы с поясницей могут влиять на ускорение футболиста, смену направления движения, нанесение ударов и перемещения на высокой скорости. Однако поскольку точный диагноз и медицинские подробности травмы официально не разглашались, неправильно связывать её с каким-либо конкретным заболеванием.

После матча в Ташкенте подозрения усилились

Каннаваро заявил, что даже после матча Машарипова в Ташкенте была заметна разница в движении его коленей. После этого футболист был отправлен в Дубай для дополнительного медицинского обследования.

«Даже после его матча в Ташкенте было заметно, что с коленом есть определённая разница. Поэтому мы снова отправили его в Дубай на медицинское обследование».

Хотя тренерский штаб учитывал желание футболиста принять участие в крупном турнире, он не мог полностью исключить риск, связанный со здоровьем.

Машарипов начал подготовку с национальной сборной перед чемпионатом мира, однако не смог полноценно участвовать в тренировках. Затем результаты медицинских обследований были представлены медицинскому комитету ФИФА, после чего стало известно, что он не сможет сыграть на мундиале. Вместо него в окончательную заявку был включён Русланбек Джиянов.

Почему Каннаваро ждал до последнего?

Сохранение Машарипова в составе было связано не только с его техническим мастерством. На протяжении многих лет он был одним из футболистов, организовывавших атаки национальной сборной, умел выходить из-под давления с мячом и отдавать решающие передачи.

Кроме того, присутствие опытных футболистов в команде на историческом чемпионате мира имело и психологическое значение. Учитывая именно эти факторы, Каннаваро решил сохранить Машарипова в составе до последней возможности.

Однако сегодняшнее признание тренера также означает изменение такого подхода. В других заявлениях он говорил, что отныне будет вызывать футболистов не за прежние заслуги, а с учётом их текущей готовности и игровой формы.

Ситуация с Машариповым, по всей видимости, стала одним из самых тяжёлых примеров, приведших Каннаваро к этому решению.

С возвращением Машарипова спешки не будет

Из слов Каннаваро следует, что штаб сборной испробовал практически все медицинские возможности, чтобы взять Машарипова на мундиаль. Однако в вопросе здоровья футболиста окончательное решение было поставлено выше спортивного результата.

Теперь его возвращение на поле будет зависеть не от конкретной даты или очередного сбора, а от полного восстановления. Если Машарипов вернётся на прежний уровень, он сможет вновь получить шанс в сборной в соответствии с новыми критериями отбора Каннаваро.

Главный вывод в этой истории заключается не в резкой фразе тренера, назвавшего себя «глупым». Важно то, что Каннаваро открыто признал: он до последнего боролся за участие Машарипова в чемпионате мира, однако медицинская реальность оказалась сильнее всех планов. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!

Фабио КаннавароДжалолиддин МашариповУзбекистанДубайРим
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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