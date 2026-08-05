Фабио Каннаваро принял жёсткое решение: сборная будет омоложена

В сборной Узбекистана серьёзно изменится порядок отбора футболистов. Главный тренер Фабио Каннаваро сообщил, что отныне решающим критерием будут не прежние заслуги или былой авторитет, а текущее состояние игрока.

Итальянский специалист признал, что при выборе состава на чемпионат мира дал некоторым опытным футболистам шанс с учётом их прежних заслуг. Теперь планируется омоложение национальной команды, проверка новых имён и открытие дороги даже для 17-летних талантов.

«Это стало для меня своеобразным уроком»

На пресс-конференции Каннаваро не стал скрывать, что опыт чемпионата мира изменил его подход к отбору футболистов.

«Отныне я не буду включать футболистов в состав за их прежние заслуги. Это стало для меня своеобразным уроком».

По словам тренера, при формировании состава на мундиаль были учтены заслуги многих футболистов, внёсших большой вклад в отборочном этапе чемпионата мира.

В определённом смысле это решение основывалось на принципе командной справедливости. Ведь футболисты, участвовавшие в завоевании исторической путёвки, были признаны достойными возможности сыграть на чемпионате мира.

Однако результаты крупного турнира показали Каннаваро, что прежние заслуги и нынешняя спортивная форма далеко не всегда совпадают.

«Я решил взять многих футболистов за их заслуги в отборочном этапе чемпионата мира. Теперь мы начнём омоложение национальной команды».

Таким образом, тренер открыто раскритиковал некоторые решения, принятые им перед мундиалем, и заявил, что на следующих турнирах будет действовать иначе.

Постоянных мест в сборной не останется

Новый подход Каннаваро не означает, что опытные футболисты автоматически останутся за бортом национальной команды. Однако их прежние выступления больше не будут достаточной гарантией для следующего вызова.

Основными критериями для футболиста, как ожидается, станут:

— регулярное появление на поле в своём клубе;

— физическое состояние;

— результаты в последних матчах;

— соответствие тактическим требованиям тренера;

— отношение к тренировочному процессу.

Это означает, что перед каждым сбором конкуренция будет начинаться заново. Вчерашнему лидеру сегодня вновь придётся доказывать своё право на место, а футболист, ранее не вызывавшийся в сборную, сможет получить шанс благодаря хорошей игре.

Ещё до чемпионата мира Каннаваро заявлял, что при выборе футболистов будет смотреть не на их возраст, а на игру, которую они показывают на поле. На официальной пресс-конференции УФА он подчеркнул, что вызывал игроков, которые казались ему достойными и смогли его убедить.

Новое заявление показывает, что теперь этот принцип будет применяться ещё жёстче.

Замкнутый круг будет расширен

Каннаваро также критически высказался о системе отбора, которая формировалась в национальной команде на протяжении многих лет.

«Раньше в национальную команду отбирали 22–23 футболиста и проводили сбор с этим составом. У других футболистов практически не было возможности сыграть за сборную».

Такой порядок может усилить взаимопонимание между игроками основного состава. Однако если круг отбора долгое время не меняется, дверь в сборную закрывается для новых футболистов, хорошо выступающих в национальном чемпионате.

Снижение конкуренции может создать ощущение, что места основных игроков гарантированы. Именно эту атмосферу Каннаваро и пытается изменить.

Перед чемпионатом мира он рассмотрел расширенную группу из 40 футболистов, а затем сократил её до 30 игроков. В данных ФИФА также отмечалось, что наряду с опытными лидерами в составе внимание было уделено юным футболистам.

Теперь столь широкий отбор может стать не разовым экспериментом, а постоянным принципом работы.

«Даже если ему 17 лет»

Самое важное обещание Каннаваро связано с предоставлением шансов молодым футболистам.

«Мои взгляды отличаются. Я дам шанс всем, даже если ему 17 лет».

Это заявление означает, что возраст в паспорте не станет препятствием для вызова в национальную команду. Если молодой футболист сможет убедить тренерский штаб своей игрой в Суперлиге или юношеских соревнованиях, его могут проверить на сборе главной команды.

Однако омоложение не сводится лишь к замене опытных футболистов молодыми. Важно найти игроков, готовых к конкуренции, способных действовать на высокой скорости и выдерживать давление международного уровня.

Одновременно с предоставлением молодому игроку шанса потребуется проявлять определённое терпение к его ошибкам. В противном случае футболист, вызванный однажды, после одной неудачной игры может полностью выпасть из состава, что не приведёт к настоящему обновлению.

К Кубку Азии будет строиться новая команда

Процесс омоложения национальной команды начинается одновременно с тактическими изменениями Каннаваро. Ранее тренер сообщал о намерении перевести Узбекистан на игру с четырьмя защитниками и схему 4-3-3.

Для этого потребуются не только молодые футболисты, но и исполнители, способные отвечать требованиям новой системы. На флангах нужны скорость, в центре — высокая интенсивность, а после потери мяча — немедленный прессинг.

По этой причине на следующих сборах в составе может появиться больше новых имён, а некоторые футболисты, много лет вызывавшиеся в сборную, могут остаться без приглашения.

Задача Каннаваро непроста: с одной стороны, ему предстоит управлять сменой поколений, а с другой — добиться высокого результата на Кубке Азии.

Если при выборе футболистов на чемпионат мира учитывались их вчерашние заслуги, то следующий состав будет определяться их сегодняшней игрой. В новой политике Каннаваро решающими будут не имя, а форма; не возраст, а готовность. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй с любителями спорта в Telegram или других социальных сетях!