Футболисты «Челси» Кол Палмер и Леви Колвилл пропустят матч в Нью-Йорке

В товарищеском матче против «Ювентуса», который пройдет на стадионе «Кай Так» в Гонконге, ведущие футболисты «Челси» Кол Палмер и Леви Колвилл не смогли выйти на поле. Как сообщает Goal.com, тренерский штаб и медицинский персонал решили не включать этих игроков основного состава в заявку в качестве меры предосторожности, поскольку во время предсезонных сборов они получили небольшие травмы. Об этом Goal.com сообщает .

Отсутствие этих футболистов, активно участвовавших в предсезонной подготовке под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, немного разочаровало болельщиков команды. Особенно потеря Кола Палмера, который с момента перехода в клуб демонстрирует впечатляющую игру, ослабила атакующий потенциал «Челси».

В интервью журналистам перед матчем Кол Палмер отметил, что расстроен из-за невозможности сыграть из-за небольшой проблемы со здоровьем, но при этом доволен великолепной поддержкой в Гонконге. 24-летний футболист вышел на замену в победном матче против «Вестерн Сидни Уондерерс» со счетом 6:4 в рамках австралийского турнира Сйдней Супер Куп и сделал голевую передачу, а также появился в стартовом составе в игре против «Тоттенхэма».

Тактические изменения Хаби Алонсо и новые возможности

Выбывание двух игроков основного состава вынудило главного тренера Хаби Алонсо внести изменения в стартовый состав. В центре обороны дуэт Уэсли Фофана и Тосина Адарабьойо вышел на поле, чтобы заменить отсутствующего Леви Колвилла. В атаке роль Кола Палмера как главного созидателя попытался исполнить Жоау Педру, а Дэнни Уэлбек, присоединившийся к команде в летнее трансферное окно, получил возможность дебютировать за «Челси».

На флангах обороны свои места сохранили Марко Палестра и Йоррел Хато. В центре поля вместе с Мойсесом Кайседо впервые в стартовом составе вышел 16-летний воспитанник академии Махди Никол-Джазули, который привлек внимание специалистов.

Возвращение Михаила Мудрика

Пока Кол Палмер и Леви Колвилл наблюдали за матчем со скамейки запасных или за ее пределами, возвращение Михаила Мудрика на скамейку стало для команды большим позитивным событием. После того как Спортивный арбитражный суд отменил четырехлетнюю дисквалификацию украинского вингера, он вернулся в состав команды.

В интервью журналистам главный тренер Хаби Алонсо рассказал о состоянии Михаила Мудрика: «Вчера он приехал прямо из аэропорта в отель. Поэтому вчерашний день был в основном посвящен оценке его физического состояния и адаптации к команде. Возможно, пока он не готов провести на поле 90 минут, но он включен в заявку и может выйти на поле. Мы рады, что Михаил снова с нами», — отметил тренер.